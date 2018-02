El peronismo adelantó que no acompañará la adhesión del Municipio al Pacto Fiscal

Días atrás, se conoció que a través de un encuentro celebrado entre el diputado provincial Matías Ranzini, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca, el Ministro de Economía de la provincia, Hernán Lacunza, y el Intendente Osvaldo Cáffaro, el Jefe Comunal había sellado el acuerdo de adhesión al pacto fiscal que impulsa la gobernadora María Eugenia Vidal.

Desde el Partido Justicialista de Zárate, salieron a mostrar su posición, y adelantaron que el bloque de concejales Unidad Ciudadana-PJ, no acompañará la adhesión en el Concejo Deliberante, puesto que el cuerpo deliberativo deberá aprobar esto mediante ordenanza.

En diálogo con LA VOZ, el vicepresidente del Partido Justicialista, Fernando Vaccaiani, se pronunció en sintonía con la postura adoptada por el Diputado Nacional y presidente de la CGT Regional, Abel Furlán: “La mayoría de los sectores del peronismo vamos a dar una expresión en contra del Pacto Fiscal. Creemos que es un error, que condiciona la autarquía del Municipio de Zárate, condiciona la posibilidad de tomar financiamiento para generar obras publicas necesarias para nuestra ciudad, condiciona la posibilidad de ampliar la planta municipal, condiciona el aumento salarial que merecen los municipales zarateños; todo eso está condicionado a la provincia. Una provincia que viene llevando adelante recortes, que viene realizando ajustes recetados por el FMI. Desde el peronismo, y desde nuestro rol ciudadano vamos a mostrar, no solo desde el Concejo Deliberante, sino también desde una postura política, estar en contra de esta adhesión”.

La decisión de Cáffaro –sólo confirmada a través de su cuenta de Twitter-, generó malestar entre los sectores incluidos dentro de Unidad Ciudadana, que compartieron boleta con el partido vecinalista del intendente durante las últimas elecciones, pero por otro lado, provocó un estrecho acercamiento hacia funcionarios y legisladores de Cambiemos.

“Creemos que el intendente Cáffaro vuelve a su raíz, que es ser vecinalista, y no pertenecer al campo nacional y popular, no pertenecer a un proyecto colectivo, porque sino, no podría tomar esta decisión que, primero no representa a todas las vertientes que acompañaron a Unidad Ciudadana, y segundo que tampoco representa a los ciudadanos de Zárate. Esto conlleva un ajuste brutal para nuestra ciudadanía, aunque lo quieran disfrazar de financiamiento, como las “lluvias de inversiones” que dijo el presidente Macri que nunca llegaron. Lo único que vemos es más despidos, mas ajuste, menos aumento salarial para los trabajadores provinciales, y privados. Cáffaro tiene un proyecto municipal un poco egoísta, alejado de lo colectivo y sin pensar en el bienestar de la ciudadanía”.

Desde el PJ local, sienten que el intendente soltó la mano a la lucha contra las políticas de ajuste y, según sostienen, que “se aleja de ese paraguas que queremos construir entre todos”.

“Es una contradicción que tiene el propio intendente, siempre dijo que la autarquía municipal queda corta, que necesitamos ir a un proceso de autonomía como tienen otros países, para poder distribuir de mejor manera la inversión y los recursos que genera nuestra propia ciudad. Es una contradicción ideológica y política, no entiendo que lo lleva a eso. Nos condiciona políticamente al gobierno provincial, nos condiciona políticamente. Zárate es una ciudad que tiene un gran ingreso por seguridad e higiene, al ser un polo industrial tan grande. No logramos entenderlo”, expresó Vaccaiani.

Según pudo averiguar este medio, Lucas Castiglioni, del bloque PJ-FPV, tampoco acompañará la adhesión.

“La primeras consecuencias del pacto fiscal es que se toma a nivel nacional y una de las primeras medidas es la reforma previsional. Eso es un ajuste para los abuelos, jubilados, veteranos de Malvinas y jóvenes que reciben la asignación familiar; asentarlo y adherirlo es legitimarlo. Por otra parte, condicionar el armado presupuestario, el endeudamiento de nuestra ciudad y la ampliación de trabajadores municipales a decisiones del gobierno provincial es una pérdida de autonomía y autarquía política y económica que no merece el ciudadano de Zárate”, sostuvo el vicepresidente del PJ.

En este sentido, adelantó que desde el espacio continuarán apoyando “lo que creemos racional, que beneficia a la ciudad, y la defensa de la gobernabilidad”, pero además profundizarán los términos de la discusión política. “Vamos a seguir mostrando una postura muy firme en contra de la adhesión del pacto fiscal, si el intendente las acompaña, vamos a estar enfrentados a eso”, concluyó Vaccaiani.