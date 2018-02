La odisea de regresar en micro los viernes de Capital Federal

Los viernes regresar de Capital Federal en micro, fundamentalmente en el Chevallier diferencial, es una experiencia digna para que la intente realizar cualquier funcionario municipal, provincial y nacional y vea lo mal que se viaja. En realidad siempre los usuarios viajaron mal y de allí radican sus sostenidos reclamos. Pero desde hace tres años, por lo menos, el reclamo central es que viajan parados. Y desde ese entonces a la fecha, reclaman que ya los micros regresan llenos a Zárate y no paran en ninguna de las paradas del Metrobus sobre calle Cabildo.

Aparte de esto, desde el primero de febrero aumentó la tarifa; superando los $70 pero las frecuencias del servicio sigue siendo la misma.

Usuarios indignados enviaron fotos a esta redacción de la tarde-noche de ayer, donde tomar un micro en las paradas intermedias, dentro de Capital, fue imposible.

A raíz de esto es que se formaron largas colas de zarateños y campanenses que esperaban regresar a sus casas. Ante el raudo paso de los micros, cuyos choferes se excusaban con ademanes de que no tenían más lugar, los usuarios gritaban toda clase improperios al nuevo colectivo que se iba. Un usuario contó tres micros seguidos que no podían subir mas gente.

Pese a los numerosos reclamos de los usuarios, especialmente los viernes y domingos, los municipios de Campana y Zárate beneficiaron a la empresa otorgándole un nuevo piso de recorrido entre Lima y Ariel del Plata; desoyendo estos reclamos que vienen, por lo menos, desde el año 2005.