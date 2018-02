Esta noche continúa el Torneo Preparación de la Liga

En la noche de hoy lunes en Villa Massoni continuará el Torneo Nocturno Preparación que organiza la Liga Zarateña de Fútbol.

En la ocación a partir de las 19 horas se jugarán tres encuentros, uno de quinta división y los dos restantes de primera división, con esta programación:

– 19 hs.: Central Buenos Aires vs. CADU (en tercera división).

– 20.30 hs.: Paraná vs. San Miguel (en primera división).

– 22 hs.: Belgrano vs. Deportivo Mitre (en primera división).

La programación para esta semana

En el transcurso de la semana habrá actividad mañana martes, el miércoles y el jueves con esta programación:

– Mañana martes 6 en cancha de Ferroviarios: 18 hs. Estrada vs. Def. de Estrada (5ta. división); 19 hs. Ferroviarios vs. Central (5ta. división); 20 hs. Sarmiento vs. Belgrano (3ra. división); y 21.30 hs. Fe-rroviarios vs. Cervecero (1ra. división).

– Mañana martes 6 en cancha de Náutico: 19 hs. Sarmiento vs. Mitre (5ta. divi-sión); 20 hs. Belgrano vs. Lima (5ta. división); y 21 hs. Mitre vs. Lima (3ra. división).

– Miércoles 7 en cancha de Maipú: 18.30 hs. Maipú vs. CADU (3ra. división); 20.30 hs. Ibicuy vs. Central (1ra. división); y 22 hs. Maipú vs. Obrero (1ra. división).

– Miércoles 7 en cancha de Náutico: 19 hs. Ferroviarios vs. Def. de Estrada (3ra. división); 20.30 hs. Def. de Estrada vs. CADU (1ra. división); y 22 hs. Náutico vs. Estrada (1ra. división).

– Jueves 8 en cancha de Central: 18.30 hs. Maipú vs. CADU (5ta. división); 20 hs. Náutico vs. Central (3ra. división); y 21.30 hs. Sarmiento vs. Lima (1ra. división).