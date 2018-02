Se reanuda el Torneo Nocturno de fútbol femenino en Ferroviarios

Se reanudará hoy lunes en el barrio de la Estación el Torneo Nocturno de fútbol femenino que organiza el Club Ferroviarios Unidos y se está jugando en sus instalaciones.

En la ocasión se llevará a cabo la quinta jornada que in-cluirá la disputa de once partidos, cuya actividad comenzará desde las 18 horas.

La programación

Esta será la programación para la fecha de hoy:

– En cancha Nº 1: 18 hs. Juventud vs. Las Gladiadoras (categoría Mayores); 19 hs. Sueño Azul “B” vs. Barrio Lubo (categoría Mayores); 20 hs. San Luis vs. Sueño Azul (categoría Sub 17); 21 hs. Las Stars vs. Sarmiento “A” (categoría Sub 17); 22 hs. Ferroviarios vs. Sarmiento “B” (categoría Sub 17); y 23 hs. La Selección vs. Las Stars “A” (categoría Mayores).

– En cancha Nº 2: 18 hs. Colón “B” vs. Colón “A” (categoría Mayores); 19 hs. Sarmiento vs. Las Lechugas (categoría Mayores); 20 hs. Las Violetas vs. Sueño Azul “A” (categoría Mayores); 21 hs. Las Stars “B” vs. Social Obrero (categoría Mayores); y 22 hs. El Cambio Fem vs. Las Piyas (categoría Mayores).

Se llevó a cabo la cuarta jornada del campeonato

El viernes en las canchas de Ferroviarios Unidos se disputó una nueva fecha del Torneo Nocturno de fútbol femenino.

En la oportunidad se llevó a cabo la cuarta jornada donde se disputaron once encuentros, ocho de la categoría Mayores y tres de la categoría Sub-17.

– los resultados

Estos fueron los resultados y goleadoras de la jornada:

– Categoría Mayores: Las Stars “A” 7 (Melisa Di María -2-, Priscila Maciel -2-, Lorena Maciel, Rosana Medina y Marina Medina) – Las Stars “B” 0; Las Piyas 8 (Irupé Sánchez -3-, Janel Romero -2-, Ana Tur, Agustina Godoy y Gisela García) – Colón “B” 0; Sueño Azul “A” 0 – Juventud 1 (Brenda González); Social Obrero 5 (Marcela Sánchez -2-, Daniela González -2- y Jésica Brollo) – Sarmiento 1 (Brisa Rodríguez); San Luis 0 – El Cambio Fem 3 (Karen Ramírez, Beatriz Lafonte y Rocio Vera); Las Lechugas 1 (Maira Iribarne) – Sueño Azul “B” 3 (Fernanda Balduzzi -2- y Cintia Portillo); Colón “A” 1 (Rocio Figueroa) – Las Violetas 2 (Micaela González y Carolina Fernández); y Barrio Lubo 0 – La Selección 2 (Gisela Salvo y Sabrina Silva).

– Categoría Sub-17: Sarmiento “B” 3 (Belen Rodríguez -2- y Angeles Fernández) – Las Stars 1 (Salome Ramón); Sueño Azul 1 (Milagros Rodríguez) – Ferroviarios 0; y Sarmiento “A” 2 (Valentina Zelaya y Ailen Sandoval) – San Luis 0.