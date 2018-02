Sigue la negociación por despidos en la planta de Bunge

A fines de enero, el Ministerio de Trabajo bonaerense extendió por diez días más la conciliación obligatoria en el conflicto de la empresa Bunge, luego de que la empresa anunciara más de 135 despidos de su planta en Campana.

Por estos días, los trabajadores continúan resistiendo; las líneas de producción se encuentran sumidas en un apático silencio. Mientras tanto, los trabajadores se encuentran realizando cursos de capacitación, una alternativa de contención de la empresa (mientras dure la medida), para los operarios que, semanas atrás, recibieron su telegrama de despido.

Por el momento, el dialogo se encuentra abierto entre la empresa y el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas Zárate.

Según pudo saber este medio, en medio de las negociaciones, desde el área de Recursos Humanos también avanzaron en el dialogo con empleados, a fin de lograr que algunos de ellos accedan a una salida acordada. Esta acción, con el correr de las horas, fue logrando cierto éxito, aunque desde el gremio sostienen que seguirán acompañando a los trabajadores por la recuperación de los puestos de trabajo.

A los 135 telegramas de despidos, se suman otros 30 dirigidos al personal fuera de convenio; fuentes gremiales aseguraron que se mantendrán en la lucha y la búsqueda del dialogo en pos de los intereses de los trabajadores, mientras que hasta ahora, no existen definiciones sobre si la empresa continuará o no con la producción, puesto que a inicio del conflicto, se supo que la patronal priorizó darle continuidad a las líneas productivas “más competitivas”, dejando en inactividad aquellas líneas de producción de fertilizantes que no cumplan las expectativas del directorio.