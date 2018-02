Trabajadores de Luz y Fuerza Zona del Paraná reclaman un premio anual

Desde fines de enero que trabajadores del sindicato de Luz y Fuerza Zona del Paraná han comenzado una serie de asambleas con delegados y trabajadores de Atucha 1 y 2 en virtud de que la empresa Nucleoeléctrica Argentina (NASA) no ha abonado al 31 de enero un premio anual por producción que figura en el Convenio Colectivo de Trabajo.

En una importante asamblea realizada en la misma central, y que se extendió por dos días, resolvieron emprender un plan de lucha dado que la empresa reconoció no tener los fondos suficientes para pagar esta bonificación y ofreció, en cambio, liquidarla en cuotas.

De acuerdo a lo manifestado por el propio sindicato, se decidió no aceptar la oferta de NASA ya que el convenio establece que el premio se deberá hacer en un solo pago y no en “cuotas”.

“El premio es parte del salario y NASA ha incumplido con este pago anual”, remarcó Daniel Durán, secretario de Seccional Atucha del Sindicato de Luz y Fuerza Zona del Paraná, entidad gremial que integra la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF).

En virtud de lo votado, se inició un plan de lucha con quite de colaboración y el miércoles pasado al mediodía se decidió realizar una serie de paros de dos horas por sector que se desarrollaron el mismo miércoles, el jueves y el viernes.

Finalmente el viernes pasado el ministerio de Trabajo ha dictado la conciliación obligatoria y propuso una audiencia en Capital Federal mañana a partir de las 15 horas.

Fuertes rumores de “ajuste” de personal

El clima de trabajo en Atucha 1 y 2 no es el mejor. Los gremios de Luz y Fuerza por un lado y la Unión Obrera de la Construcción por otro han tenido, en el último año, diferentes frentes de conflicto por cuestiones laborales.

En principio por la finalización de cientos de contratos y con ello la cesantía de trabajadores de la construcción que finalmente quedaron sin empleo cuando vislumbraban que el inicio de Atucha 3 podía ser más inmediato.

Ahora aparece este conflicto por el premio anual con trabajadores de Luz y Fuerza Zona del Paraná y con una perspectiva hacia el mes de abril que no es la mejor, dado que son fuertes los rumores que hablan de un “ajuste” de personal.

En este contexto, el gremio se sentará mañana a charlar con NASA para arribar a un acuerdo por la bonificación anual que marcará la capacidad de negociación y la intransigencia de las posturas, de uno y otro lado, para lo que resta del año.