Julia Zenko palpita su presentación en en Festival del Tango

Julia Zenki, considerada una de las voces más emblemáticas de la música popular argentina, se presentará el lunes 12 de febrero en el 9° Festival Provincial e Internacional de Tango que se desarrollará en el Anfiteatro “Homero Expósito” de Plaza Italia.

En 1997, la cantante grabó “María de Buenos Aires”, la “operita” de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, en un hecho que marcó un antes y un después en su carrera con el tango.

“Interpreto canciones con las cuales me identifico, no puedo cantar por el solo hecho de cantar, tengo que sentirla, tengo que ser sincera con lo que estoy diciendo”, contó.

Julia Zenko será parte del grupo “Un Siglo en Flor” junto a Vitale, Falótico y Perrone y subirá al escenario la última noche del Festival. “Estoy feliz porque vamos a homenajear a Homero Expósito, que hizo tantas canciones hermosas”, detalló.

Luego amplió que “serán temas que nunca había cantado, como ‘Quedémonos aquí’, que es tremendo, que me llena de emoción y de recuerdos”.

Con respecto a las expectativas que tiene por volver a cantar en Zárate, Zenko dijo estar “muy entusiasmada en participar del Festival” y que incluso “hay gente que ya me está escribiendo en mis redes sociales y me dicen que me están esperando en Zárate”. La cantante argentina, Julia Zenko, artista de renombre y prestigio internacional, lleva más de 30 años de una carrera prolífica que la ha posicionado entre las mejores y más versátiles voces de nuestro país. Y el público zarateño podrá disfrutarla de manera gratuita el lunes 12 de febrero en el Anfiteatro Homero Expósito.