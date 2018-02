“El tango es demasiado para esta época; por eso me atrae cantarlo en estos tiempos de relaciones light”

Nacha Guevara, una de las artistas más completas y reconocidas del espectáculo nacional, vuelve a incursionar en uno de sus géneros musicales predilectos, el tango. “Cantar tango requiere haber vivido mucho”, dijo alguna vez.

“El tango es demasiado para esta época; por eso me atrae cantar tango en estos tiempos de relaciones light”, dice Nacha Guevara, una artista que ha transitado por todos los géneros artísticos.

no hay dudas de que el lugar más cómodo para Nacha, ha sido siempre el escenario. Más de veinte títulos importantes han sido éxito de cartel en av Corrientes y recorrieron el país y por supuesto, sus ya conocidos escenarios de México, España y Brasil. Vale mencionar entre estos, los espectáculos “Eva, el musical”, “Tita, una vida en tiempo de tango”, “Nacha de noche”, “Que me van a hablar de amor”, “Guevara Passion Vitale” ,“Nacha Tango”o “Stravaganza, sin reglas para el amor” . A los 60 años, y por si no alcanzara con demostrar toda su destreza artística, se animó además al desnudo completo que le impuso el rol protagónico de la obra “El graduado”.

Varios premios Martín Fierro, dos premios Konex de Platino, dos ACE de oro, entre otras muchas distinciones recibidas también en México, España y EE UU , el aplauso y la crítica de su país y el mundo, ratifican a Nacha Guevara como una de las artistas más grandes en la historia del espectáculo argentino. Con su tradicional versatilidad, siempre sorprendente, este año Nacha vuelve a su gran pasión, el tango, y así se la podrá disfrutar el 12 de febrero en el Festival de Tango de Zárate.