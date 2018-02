Entre las actividades del Festival, compiten más de 60 parejas en el Campeonato de Tango Salón

Los alcances de este tipo de eventos masivos como el Festival del Tango pueden leerse en la convocatoria de público, en el “sí” de los artistas para venir a Zárate y cantar; y en lo que genera este festival provincial. Y bajo este lente puede leerse el record de inscriptos que tiene este año el campeonato de Tango Salón, a desarrollarse hoy y el lunes.

Será la 5ta. Edición de este certamen que no sólo atrae por el dinero en efectivo que reparte para las parejas ganadoras, sino que también es importante por el “cartel” que otorga ser ganador en Zárate, en el marco de este festival, en función de la mística y el reconocimiento que fue cosechando durante nueve años el evento.

En este sentido, la dirección de Cultura municipal ha remarcado que se encuentran inscriptas unas 60 parejas de todo el país para el campeonato a desarrollarse en la costanera. Dentro de estas 60 parejas, las inscriptas pertenecen a diferentes ciudades de todo el país; Pehuajó, Mar del Plata, Capital Federal, La Plata, Córdoba, Cafayate y los regionales, Capilla del Señor, Campana, Baradero y nuestra ciudad.

De hecho el “dato de color” es que se presentarán dos bailarinas extranjeras, una rusa y una japonesa que bailarán acompañadas de dos bailarines porteños.

El campeonato de Tango Salón se desarrollará posteriormente a las actividades del anfiteatro de Plata Italia hoy y el lunes, a partir de las 23 horas en Ciudad del Tango, en Hipólito Yrigoyen y costanera.

Respecto al campeonato, estará dividido en dos categorías: Jóvenes y Adultos (hasta 49 años), y Senior (de 50 años en adelante). Hoy se realizará la etapa clasificatoria y los que pasen dicha instancia competirán en la final del lunes. Las decisiones estarán a cargo de tres jurados que rotarán para cada una de las etapas; y los ganadores tendrán premios en efectivo de $8000, $6000 y $4000 (primero, segundo y tercer puestos) en cada una de las dos categorías.

Muestra de arte

Entre las actividades complementarias y paralelas que lleva adelante la dirección de Cultura para este festival, se destaca una muestra de arte colectiva en el Centro Cultural Tito Alberti de Brown 355. Lleva por nombre “Ciudad con Identidad de Tango”, y consta de una muestra de pinturas a cargo de varios integrantes del grupo de arte “Santiago J. Chiérico”. Se expondrán obras de los artistas locales Aída Gaite, Pablo Macheret, Patricia Rocha, Graciela Gunghein, Marta Scudiero, Mirta Pereyra, Ariana Gaite, Zulema Soria y Tobías Irizar. Esta muestra, inaugurada el 2 de febrero, permanecerá abierta todos los días, incluso durante los feriados del Festival, en el horario de 12 a 21 hs. en el hall de entrada del Centro Cultural “Tito Alberti”.

También en el Centro Cultural Tito Alberti, pero en el SUM central, continuará la muestra de pinturas de trabajos exclusivos de los artistas Stella Tosi Villamayor y Martín Rocha; la cual se podrá visitar de 12 a 21 horas, de forma gratuita.

Encuentro Nacional de Fileteadores

Por otro lado, y en medio de la Plaza Italia, corazón del festival, se realizará el Segundo Encuentro Nacional de Fileteadores, del cual participarán unos 10 artistas provenientes de la ciudad de Buenos Aires y de Rosario.

Mañana habrá una milonga callejera

En tanto mañana, noche en que no hay milonga por el campeonato de tango salón, todas las actividades de la plaza se trasladarán a Independencia y Justa Lima, a “La esquina del tango”. Allí, a partir de las 23 horas se desarrollará una milonga callejera abierta para todos los bailarines que quieran juntarse a bailar. Será conducida por Rubén Silva y cantará Alfredo Palacio.

Cien artesanos participarán de la “FeriTango”

Desde la dirección General de Eventos Masivos municipal confirmaron que están inscriptos cien artesanos que formarán parte de la “Feri Tango”, la feria que se organizará en torno a la plaza. Los artesanos con sus puestos ocuparán toda la calle 19 de marzo y se ubicarán por Hipólito Yrigoyen hasta la calle San Martín.

Luego sobre calle Pinto, entre San Martín y Justa Lima, se ubicarán 20 puestos gastronómicos y 6 foodtruck en lo que será el patio de comidas del festival.

Circuito turístico 2X40

Finalmente otras de las actividades que se centrará en la plaza Italia será un circuito turístico tanguero que recorrerá lugares tradicionales e importantes de la década del 30 y el 40, épocas que vieron nacer el mito y la gloria de Homero y Virgilio Expósito como “puntas de lanza” de una generación “dorada” del tango.

Para ello se dispondrá de un micro que partirá los tres días del festival, a partir de las 19 horas, desde la esquina de 19 de Marzo y Pinto, en uno de los rincones de la plaza.

“Esta actividad consiste en recorrer los sitios históricos y emblemáticos de la ciudad relacionados con nuestra identidad tanguera, con la particularidad que en algunos de esos lugares se brindará un pequeño espectáculo tanguero con bailarines, músicos y cantantes”, anunciaron desde la dirección de Turismo municipal.

El recorrido tendrá dos horas de duración, y nacerá y culminará en la misma plaza; tendrá cupos limitados y en el stand institucional de Turismo municipal se desarrollará una charla informativa. El bus turístico visitará, entre otros lugares, el Centro Cultural “Tito Alberti”, el Forum Cultural, las casas de los hermanos Expósito, de Guido Rota y Héctor Insúa y otros espacios como el ex Cine Unión, el Teatro Coliseo, la calle Dorrego y el reloj autómata del Palacio Municipal con bailarines.

Los bailarines Kevin Dos Santos y Hereñú brindarán una exhibición en el Forum Cultural y en el Centro Cultural “Tito Alberti”. Allí estará también el cantor Alberto Vivacqua, que interpretará “Naranjo en Flor”, “Flor de lino”, “Los mareados”, entre otros tangos.

La participación de esta actividad es gratuita y para pre-inscribirse, los interesados deberán enviar un mail a turismo.zarate3@gmail.com o presentarse en el stand de turismo en la plaza.