El 5º Campeonato de Tango Salón se desarrolló con más de 50 parejas anotadas de todo el país

En el Galpón de la ex Aduana y en el marco del Festival Provincial e Internacional del Tango, se desarrolló el sábado y lunes pasado la quinta edición del 5 to. Campeonato de Tango Salón. En la competencia se anotaron alrededor de cincuenta parejas provenientes de todo Buenos Aires y de provincias aledañas.

En un gran marco de público se llevó a cabo la competencia durante los dos días; el sábado con la clasificación y el lunes con las finales. Además, en los tiempos intermedios, quienes no competían aprovechaban para bailar milonga.

Funcionarios del área de Cultura y los propios bailarines coincidieron en que “el nivel fue muy bueno los dos días y cumplió con las expectativas”.

GANADORES

En la categoría Adultos, la pareja ganadora del primer puesto fue Mauro Dutch y Camila Danielli, oriundos Capital Federal; en la segunda posición terminaron Diego Churquina y Mariel Filardo, de Esteban Echeverría; y en la tercera ubicación finalizaron Ricardo Cabrera y Virginia Porrino, de Córdoba.

Mientras que en la categoría Senior, el primer puesto fue para Alberto Barsellini y Lis Dorin, de Capital Federal; segundos finalizaron Hugo Pagnota y Gloria Pequera, de Zárate; y Manuel Casal y Paula Rolón, de Avellaneda, se quedaron con la tercera posición.