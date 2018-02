Invitan a ver el eclipse solar parcial en el Parque Urbano

La Asociación Benjamín A. Gould de Aficionados Zarateños a la Astronomía (ABAGAZA) invita al público en general y en forma gratuita a observar el Eclipse Solar Parcial hoy a las 18:30 hs en el Parque Urbano Zarate (Pellegrini y Lavalle)

Durante la jornada de hoy se podrá disfrutar de un eclipse solar parcial, en donde la Luna ocultará una parte del disco solar. El evento será observable desde el sur de América del Sur y en la Antártida. Al ser del tipo parcial es imprescindible el uso de un filtro solar adecuado, ya que en todo momento parte del Sol quedará al descubierto. El evento se producirá poco antes del atardecer, llegando en algunas ubicaciones a ponerse el Sol durante el desarrollo del eclipse: un atardecer eclipsado.

El mejor punto del planeta para ver este eclipse , informó ABAGAZA, es sobre la costa antártica, aproximadamente a 1º E de longitud (marcado con un sol en el globo).

Los eclipses solares deben verse con las mismas precauciones que se toman en cualquier observación del Sol. Por tanto siempre debe utilizarse el debido filtro solar adecuado para uso visual, nunca mirar el Sol de manera directa, ni a simple vista ni utilizando ningún tipo de instrumento, ni utilizar filtros improvisados.

Es importante que el filtro sea de calidad comprobada, no deben utilizarse filtros caseros. Los mismos deben manejarse con los cuidados mínimos para que sus superficies no se dañen, ya que eso podría comprometer su efectividad (no doblarlos y en lo posible no tocar la superficie de polímetro que hace de filtro).

Si se encuentra observando el eclipse al momento del atardecer, cuando el brillo solar ha sido muy disminuido por la atmósfera y no es molesto para sus ojos, igualmente es buena práctica utilizar unos anteojos de sol que tengan el correspondiente filtro UV.