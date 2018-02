Siguen los reclamos y las colas en la oficina de Gas Natural

Usuarios de gas natural vienen reclamando hace más de dos años para que la empresa mejore la atención de la oficina local que sigue mostrando largas colas en la vereda del local.

Se trata de la oficina de Gas Natural Fenosa, ubicada en Alem 341. Allí decenas de personas hacen la cola al rayo del sol durante no menos de una hora.

Esta postal sigue registrándose pese a la apertura de la firma en Campana ya que la oficina de la vecina localidad no realiza todos los trámites demandados por los clientes.

Es por ello que la oficina local sigue receptando todos los trámites que no realiza Campana, por eso se forman largas colas de usuarios locales y de Campana.

En algunos casos hicieron denuncias a defensa al consumidor pero la empresa no ha mejorado la atención ni ha desarrollado algún tipo de medida paliativa de urgencia como colocar un toldo, disponer de asientos y mejorar su atención al cliente en general.