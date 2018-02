Robaron con total impunidad en el salón de fiestas de Villa Fox

En horas de la medianoche del pasado miércoles, el salón de fiestas de la Sociedad de Fomento de Villa Fox “Viejo Anden”, sufrió un robo a mano de dos delincuentes encapuchados que rompieron un vidrio para poder ingresar al lugar, y sustraer varios elementos del interior.

Tres minutos habían pasado de la medianoche, cuando dos sujetos que circulaban por calle Brown 1641, notaron que un vidrio de la institución se encontraba marcado; de manera inmediata, intentaron forzar el cristal, sin saber que se trataba de un material blindado. Durante alrededor de 40 minutos, los ladrones realizaron denodados esfuerzos para lograr ingresar al establecimiento. Al no poder cumplir con su propósito, abandonaron el lugar y, poco después de una hora, regresaron con nuevos intentos.

Allí, continuaron con su tarea de descalzar el cristal y, si bien lograron avances, no fue suficiente, por lo cual volvieron a retirarse y, cerca de las 2.40 de la madrugada, regresaron para dar el último golpe armados con un caño de gas, logrando así vencer el vidrio. Pero lo que no advirtieron los individuos, es que la ventana se encontraba cubierta por una cortina, y detrás estaba ubicada una heladera, que debieron forzar para mover de su sitio.

En ese momento, uno de los sujetos pudo notar que lograba pasar a través de las rejas, por lo que alcanzó a escurrirse e ingresar al interior del lugar. Una vez adentro, mientras su compañero hacía de “campana” en el exterior, se dirigió a las oficinas, donde advirtió la presencia de las cámaras de seguridad del establecimiento.En ese momento, ambos sujetos volvieron a retirarse y, a los pocos minutos, ingresaron una vez más, esta vez para llegar hasta la cabina del disk jockey, de donde uno de ellos, que se deslizó agachado intentando evadir el registro fílmico, sustrajo dos notebooks, dos micrófonos y un láser que cargó en una mochila. Previamente, también se habían llevado una frapera y algunas copas de vino.

Desde la institución, comentaron que hace aproximadamente tres años, también habían sufrido un robo en el lugar, donde delincuentes lograron ingresar por la zona de los techos; en esta oportunidad, un problema registrado en la línea telefónica, impidió que las alarmas colocadas, dieran el alerta pertinente para avisar sobre la situación. Según pudo averiguar este medio, por estas horas se aportarán distintos elementos a la investigación, a fin de lograr avances en la causa.