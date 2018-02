Advierten sobre delincuentes que “marcan” casas

Un vecino de Villa Fox fue testigo de un particular hecho a fines de la semana pasada, cuando en horas de la noche, advirtió la presencia de un sujeto que se encontraba “marcando” la casa.

Según describió el vecino a este medio, se encontraba en su vivienda sobre calle Arribeños, cuando advirtió la presencia de un sujeto, en actitud sospechosa, que realizaba maniobras sobre la puerta de rejas que da a la calle.

“Eran cerca de las 23 horas; un rato antes había llegado de mi trabajo en Capital Federal, y tenía todo apagado. En un momento escuché un ruido afuera, y veo a un hombre, de alrededor de treinta años, con unos bolsos, que colocaba algo en la zona del picaporte de la puerta”, relató a este medio el vecino.

Según describió, observó durante algunos segundos al individuo y advirtió que se encontraba colocando un precinto sobre el picaporte; en ese momento, salió de su casa y le requirió explicaciones al sujeto, quien se defendió con respuestas evasivas y manifestando que se encontraba vendiendo medias, repasadores y demás artículos, para luego abandonar el lugar. en ese momento, el morador de la vivienda notó que el sujeto había dejado caer un precinto sobre la vereda, el mismo que instantes previos intentaba colocar sobre la reja.

Este tipo de acciones, responden a una maniobra delictiva, donde los ladrones colocan papeles entre la puerta y el marco, o precintos, para detectar si las viviendas se encuentran ocupadas, o si reciben ingreso o egreso de personas; generalmente, en temporadas de vacaciones. En caso de que, tras algunas horas o días, todo permanezca intacto, es señal que el lugar no se encuentra ocupado o al menos no recibió visitas, por lo cual se convierte en un objetivo para el accionar delictivo.