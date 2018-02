Bonfanti, presidente de Paraná: “Estamos todos muy contentos…”

Jorge Bonfanti, toda su familia, es un pedazo grande en la historia del Club Paraná.

Fue integrante del plantel de básquetbol de Paraná que en 1972 estaba inaugurando el gimnasio cubierto y hoy, 46 años despues, lo encuentra en la función de presidente de la institución “albirroja”.

En diálogo con LA VOZ habló de sus sensaciones, de su alegría y se emocionó hasta las lágrimas al recordar a su padre.

Jorge un día histórico para la familia del Club Paraná

“Es verdad, para nosotros todo esto es algo impensado de concretar. Si bien siempre lo tuvimos en mente hoy se puede hacer realidad.

Siempre quisimos volver a retomar el basquet pero razones económicas no lo permitían. Pueda ser que ahora con éste empujón podamos arrancar.

Estamos todos muy contentos, todos los integrantes de la comisión directiva estamos contentos y tambien los socios y la verdad que no hubiéramos podido lograrlo si no fuera de ésta manera. Estamos muy agradecidos con todos, con los clubes, con el municipio, con los chicos que nos aceptaron dentro del ‘equipo de la ciudad’ sin tener en éste momento un equipo de básquetbol, pero bueno le vamos a meter pilas para ver como podemos armar algo en el futuro…”

Jorge si bien Paraná hacía mas de diez años que no tenía básquetbol, la historia del club con este deporte es muy grande, muy rica y muy exitosa también.

“Vos sabes que el club fue fundador de INCALPA cuando este deporte se inició en la ciudad, siempre estuvo en los primeros lugares hasta el día que tuvo que parar la actividad. Pero siempre fue un club con basquet. El gimnasio mismo que hoy todos vemos esta construído especialmente para jugar básquetbol. Por eso cuando te ubicas en cualquier lugar del gimnasio se puede observar perfectamente el partido ya que esta pensado, este gimnasio, para ver básquetbol. Nos vimos en la necesidad de practicar fútsal dentro del gimnasio pero bueno, todo es deporte y el Club es un Club Atlético y Deportivo y cualquier actividad que nos permita reunir chicos y contribuir a su bien lo vamos a hacer…”

Cuando estabas cortando la cinta en la inauguración del gimnasio ¿En quién estabas pensando?

“En mi viejo (se quebró por el llanto), mi viejo laburó mucho para todo esto. El fue quien construyó el gimnasio prácticamente y estoy seguro que ahora esta viendo todo esto a través mío…”