Caffaro: “Zárate Basket es la punta de la pirámide”

El intendente municipal Osvaldo Caffaro dialogó con un periodista de Diario La Voz durante el entretiempo del partido y luego de realizarse los distintos actos de inauguración en el gimnasio del Club Paraná.

Contento por haber concretado un objetivo que se había propuesto el municipio, esta fue la palabra del intendente Caffaro.

“Esto es un sueño para mi y para todo el equipo, un sueño cumplido. Desde que comenzamos a conversar, hace 5 o 6 años atras con los distintos clubes, que fueron 5 clubes y hoy sumar una nueva estrella que es el club Paraná, una institución que hace cerca de 15 años que no hace básquetbol. Se da una circunstancia especial con éste deporte que hace 20 años no se participa en un torneo nacional y a Zárate y al deporte zarateño le da un protagonismo en otro nivel.

Tambien logramos rescatar algunos jugadores que estaban en otro lugar y en ese sendero vamos a seguir, con Zárate Basket por un lado que es la punta de la pirámide hacia abajo hay que ensanchar la base de éste deporte y de otros deportes…”

Y hay que destacar que el público acompañó en gran medida…

“La verdad que sí, mucha gente, mucho público. Creo que todos en nuestra memoria tenemos presentes a éste club y otros como se fueron deteriorando por distintos aspectos. Y la verdad que estoy muy feliz por devolver a la comunidad, en éste caso el basquet y el deporte, esta posibilidad.

Tambien lo estamos haciendo con otros deportes, hay comentaba el tema del waterpolo vamos a colaborar. Vamos a construir una cancha de hockey por que tenemos muchas chicas y chicos que se fueron a jugar a otros lados. También está el handball, que hay una asignatura pendiente y queremos que vuelvan algunos chicos que no estan jugando en la ciudad. Y así con cada uno de los deportes, por supuesto también para el fútbol.

Ciudad para la Vida como decimos nosotros que es Zárate y no puede existir si no es una ciudad con el deporte…”

Este convenio con el Club Paraná es hasta diciembre de 2019, obras que luego quedaran para el club pero no hay que olvidar que todavía está el proyecto de construir un estadio multideporte en Zárate Chico ¿Es así?

R: “Sí, estamos proyectando donde ya que aun no esta definido el lugar y tenemos varias opciones. Pero teniendo en cuenta la gran cantidad de chicos que hacen deportes contar con un Polideportivo que también sea multifunción, que se pueda usar para la parte cultural también…”