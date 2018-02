Retoman acciones para frenar la contrucción del peaje en la Ruta Nº 6

Ante los nuevos rumores sobre los avances en la instalación de cabinas de peaje sobre la Ruta 6, días atrás se volvió a reunir el Foro por la Libre Circulación, con el objetivo de realizar un análisis de situación.

“Debido a que han retornado los movimientos de trabajo donde, desde el gobierno provincial y el aval del Ejecutivo Municipal, tiene pensado construir un peaje en la Ruta 6 en la ciudad de Campana, consideramos de suma importancia volver a reunirnos y ver qué acciones nos tomamos para frenarlo”, enunciaba el comunicado difundido por el foro.

La reunión tuvo lugar en el Belgrano 168, en Campana, donde referentes de distintos barrios afectados se encontraron para debatir sobre las propuestas presentadas por el intendente Sebastián Abella; allí, también estuvieron presentes representantes gremiales y del arco opositor campanense.

En el encuentro, se recordó las promesas del Jefe Comunal, quien había adelantado que los vecinos del barrio Los Pioneros no efectuarían el pago del peaje, mientras que los vecinos de Los Cardales, solo pagarían un porcentaje. Respecto a este tema, aún pesa cierta desconfianza entre los vecinos, dado que asegura que hasta el momento no tuvieron acceso al documento oficial donde el acuerdo quede oficializado con la provincia mediante rubrica.

Del mismo modo, remarcaron que esta medida no solo afectará a los vecinos de los barrios ubicados sobre la traza de la Ruta 6, sino que perjudicará a todos los habitantes de Campana.

Al respecto, se propuso avanzar con distintas medidas, como la junta de firmas y la elaboración y difusión de consignas que informen e interpelen a los ciudadanos, puesto que, aseguran, la instalación del peaje impactará duramente en la economía de los vecinos que circulan cotidianamente por la zona, así como también afectará de manera indirecta a habitantes de otras zonas, cuando las empresas transportistas trasladen su costo al precio final de los productos y servicio ofrecidos.

“Un peaje en la ciudad nos afecta a todas y todos, cercena no solo el derecho a la circulación, también produce una gran afectación en la integración social, cultural y provoca un grave deterioro en la economía de todas las familias”, agrega el comunicado.

Días pasados, los vecinos del barrio Los Pioneros volvieron a estar en alerta, ante la presencia de trabajadores de la empresa concesionaria Aubasa, quienes estuvieron realizando un conteo de automóviles en el lugar.

En el mes de agosto del 2017, la Justicia en lo Contencioso Administrativo de La Plata había resuelto suspender el cobro de peajes en la Ruta provincial N° 6, en el marco de una respuesta a la presentación realizada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia.