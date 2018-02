La nueva central nuclear no se instala en Río Negro y ya se habla de Lima como nuevo lugar para radicarse

El Poder Ejecutivo Nacional desistió –finalmente– de la instalación de una central nuclear en Río Negro luego de diferentes charlas mantenidas entre Mauricio Macri y el gobernador de la provincia patagónica, Alberto Weretilneck, en Villa La Angostura; durante las vacaciones de enero del presidente.

Cabe mencionar que diferentes organizaciones vecinales y ambientalistas se opusieron de lleno a la instalación de una central nuclear en esa zona y ante la presión popular el gobernador Weretilneck terminó cediendo.

“El paulatino declive de la última promoción en la provincia, liderada por el diputado Sergio Wisky y el intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, se explica en el velado desistimiento de Nación”, confirma el portal de noticias www.rionegro.com.ar

“Hoy no está en la agenda. Al presidente le gustaba la idea para desarrollar una zona que está económicamente en retirada. Hubiese sido un importante punto de partida. Pero, la mirada ya está puesta en construirla en Buenos Aires, en Atucha”, explica el portal de noticias. “En ese sentido, funcionarios de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica se reunieron con la gobernadora María Eugenia Vidal para ratificar el asentamiento en Atucha-Lima (Zárate), a 100 kilómetros de Buenos Aires. Allí existen dos de las tres centrales argentinas. Cuarta y quinta, acordadas con China, se repartían entre Lima y Río Negro. Ambas -finalmente- se asentarían en el complejo de Atucha”, agrega el artículo periodístico.

Dilaciones e indecisiones

El pasado 15 de diciembre, en las vísperas a las fiestas, se dieron de baja 45 contratos de trabajadores que realizan obras complementarias de Atucha I y II. En noviembre quedaron sin efecto otros 65. Mientras tanto el panorama pinta todavía más sombrío debido a que hoy Nucleoeléctrica Argentina (NASA) reconoce un presupuesto aún más acotado para este año que obliga a la propia empresa con capitales mayoritarios del Estado Nacional a negociar con los sindicatos el pago de una bonificación anual en cuatro cuotas, cuando el convenio dice que debe hacerse en una sola y en efectivo. A la falta de presupuesto para la energía nuclear se le suma una serie de dilaciones del Ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren.

Los números no oficiales de NASA, que administra Atucha I y II y Embalse, es que tiene una planta de 3.500 empleados, mayormente nucleados en Luz y Fuerza, y genera ingresos por 15 mil millones de pesos por año, de los cuales 10 se destinan al pago de sueldos.

Por lo tanto, y en base a la “austeridad” y la posibilidad del autofinanciamiento que promueve el gobierno nacional; el excedente de 5 mil millones no es suficiente para construir más plantas, es por eso que el Gobierno anterior había firmado acuerdos con China para financiar Atucha III y Atucha IV a cambio de unos 8.500 millones de dólares.

Con Cambiemos en el poder, esos contratos fueron repasados y se decidieron muchos cambios. Hoy lo que comentan sindicalistas y allegados a Nucleoeléctrica Argentina es que, en principio, el Ejecutivo nacional solamente quería una planta china mientras que para la segunda apostaba al “modelo canadiense”. Los chinos endurecieron también su posición: dos o nada, con lo cual las plantas quedaron virtualmente paralizadas.

La situación de los despedidos de UOCRA en diciembre pasado se suma al estado asambleario de los sindicalizados por Luz y Fuerza.

Por último otro actor que ingresa en esta compulsa es el Municipio de Zárate y el Concejo Deliberante, que tienen para tratar este año un expediente “cajoneado” desde el 2016 para otorgarle la zonificación a la tercera planta nuclear al lado de Atucha 2.

Este proyecto aún no fue tratado por el Concejo Deliberante ya que Ejecutivo municipal viene tratando de manejar y de determinar cuál es el momento oportuno.