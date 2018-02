Llegan películas de estreno al cine del Teatro Coliseo

La cuarta semana de febrero en el cine del Teatro Coliseo de Zárate trae como estreno a “The post, los oscuros secretos del Pentágono” (2D), de Steven Spielberg que dirige a Meryl Streep y Tom Hanks en The Post. Se trata de un emocionante drama sobre la extraña relación entre Katharine Graham, la primera mujer editora de un importante periódico: Washington Post, y el editor Ben Bradlee, mientras intentan unirse a The New York Times para revelar importantes secretos gubernamentales encubiertos durante tres décadas y por cuatro presidentes de los Estados Unidos. Ambos deberán dejar de lado sus diferencias y arriesgar sus carreras y libertad, para desenterrar la verdad. The Post, es la primera película que reúne a Meryl Streep, Tom Hanks y Steven Spielberg.

Otro gran estreno para todo los fanáticos del suspenso, llega “A 47 metros” 2D (sólo en funciones trasnoche: viernes y sábado) y nos llevará a conocer cómo durante una inmersión, dos hermanas que están de vacaciones en México, se quedan atrapadas en una jaula de avistamiento de tiburones, con el oxígeno agotándose y rodeadas de peligrosos tiburones blancos. Sin ayuda en la superficie, sin ayuda bajo la superficie…

Y, a pedido del publico vuelve “Coco” en formato 2D / 3D, una película que resalta el poder de los vínculos familiares, la historia presenta dos mundos imponentes llenos de personajes coloridos y nos presenta a Miguel, un aspirante a músico y guitarrista autodidacta que sueña con seguir los pasos de su ídolo: Ernesto de la Cruz, el músico más famoso de la historia de México.

