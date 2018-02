Se retoma la actividad bancaria tras el paro de dos días

Los trabajadores bancarios de todo el país cumplieron ayer las dos jornadas de protesta, por lo que la actividad financiera fue prácticamente nula. En la ciudad tuvo amplio impacto la medida de fuerza en especial en las entidades oficiales, donde la atención al público fue nula.

Además como ya sucedió durante el fin de semana largo de Carnaval, volvió a faltar dinero en los cajeros automáticos y muchas personas no pudieron hacerse de efectivo, pese a que como la semana anterior se habilitaron distintas bocas de expendio para compensar el faltante en los bancos.

De todas formas, en esta oportunidad no se reiteraron las largas colas que se registraron el jueves previo al inicio de la primera medida de fuerza dispuesta por el gremio el viernes es previo al inicio del feriado de Carnaval.

CONTINUIDAD DE LAS PROTESTAS

En este contexto, el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, afirmó que la organización analizará la continuidad del plan de lucha luego de su participación -hoy- en la marcha de protesta de los camioneros.

“La declaración y extensión de la medida de fuerza fue la respuesta a la decisión oficial de suspender las reuniones de la Comisión Paritaria el 30 de enero último. También a la aplicación de medidas extorsivas por parte de funcionarios laborales”, señaló Palazzo.

Los bancarios ratificaron que el fracaso y estancamiento de las negociaciones paritarias “es responsabilidad de la tozudez de las cámaras, asociadas al Gobierno nacional”, y repudiaron por “absurda” la propuesta patronal de producir una mejora salarial del 9 por ciento, cuando “el alza de precios y la inflación de 2017 fue del 25 por ciento”.

La Bancaria denunció también que la oferta empresaria implica “la pérdida de 36 mil pesos al año para un salario inicial y de 63 mil para un haber promedio”, a la vez que rechazó “la decisión patronal de no abonar el bono de fin de año que los trabajadores perciben desde hace una década y una parte de la suma por el Día del Bancario”.

“La aceptación gremial de esas condiciones patronales implicaría que casi 7 mil millones de pesos anuales no vayan a los bolsillos de los bancarios. Se procura ocultar la realidad del proceso inflacionario, proyectado en más de 20 por ciento”, subrayó.

Palazzo y Berrozpe responsabilizaron de forma directa al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y a sus funcionarios laborales por ejercer “medidas extorsivas y presiones”, solicitaron otra vez a los usuarios “disculpas y comprensión” por la aplicación de “legítimas y constitucionales” medidas de fuerza en defensa de “un salario justo” y explicaron que “los empresarios y el Gobierno pretenden imponer un 9 por ciento que no se compadece con el alza de precios, con la inflación anterior del 25 y con su proyección, que el propio Banco Central a enero estima en 19,4 por ciento”.