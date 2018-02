Críticas al cierre de escuelas en las islas del Delta

Familiares, gremialistas y docentes de las ocho escuelas del Delta que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires cerrará antes del inicio de clases se movilizaron ayer desde la estación fluvial de Tigre a la Dirección Provincial de Islas para acompañar a los directivos de los establecimientos que se reunieron con las inspectoras regionales. La medida afectará a más de 80 chicos, que, en muchos casos, deberán viajar dos horas en lancha para llegar a sus nuevas escuelas.

Sin embargo las mayores críticas llegaron con un mapa realizado por la Provincia que marca los recorridos que deberán hacer los alumnos para asistir a clase en otros establecimientos educativos.

Analía Marcos directora de la escuela 18, manifestó que “este mapa es totalmente ridículo” y explicó que “trazaron líneas rectas que pasan por arriba de la tierra como si fueran caminos. No tienen idea de que en el medio hay arroyos; no conocen los canales ni los ríos, ni saben lo que verdaderamente implica viajar en esa zona”.

Por su parte, Roxana Accino, directora de la escuela 19, afirmó que el mapa “muestra el total desconocimiento que tiene el gobierno de la Provincia de Buenos Airessobre la zona del Delta, y la falta de un trabajo para ver cómo es la zona, cómo viven las personas y qué implica viajar”.

Además la docente contó que “cuando no funcionen más las escuelas no van a pasar más las lanchas por esos arroyos, de modo que toda la actividad va a verse muy afectada. Tomaron una decisión para reducir el presupuesto sin tener en cuenta en absoluto la vida de los isleños”.

Según precisó la secretaria de Suteba de San Fernando, Vanesa Zaffaroni, el traslado de los alumnos a otras instituciones del Delta “tiene el agravante de que chicos que antes viajaban en lancha por 10 minutos pasan a recorridos de más de dos horas. Hay un caso en el que el estudiante tiene más tiempo de viaje que de clases”.

Los jardines de infantes que cerrarán son el 919 (arroyo Paycarabí); el 920 (arroyo Las Cañas); el 904 (arroyo Feliciarias); y el Jardín de Infantes de arroyo Caracoles. Además de las escuelas primarias 13 (arroyo Paycarabí); la 19 (arroyo Las Cañas); la 18 y la 25 (arroyo Caracoles), sumado a otras dos de Martín García.

Demoras en la obra de la Escuela de la Isla Botija

La comunidad educativa de la Isla Botija sigue esperando desde el año pasado que la obra de la nueva escuela, la cual se está construyendo al lado del edificio actual, se retome y finalmente se termine para brindarles a los alumnos mayores comodidades a la hora de asistir a clases.

El gobierno provincial se había comprometido a que ni bien finalizado el dragado del muelle retomaría la obra del nuevo edificio para toda la comunidad educativa, proyecto que se abandonó en un 50% a finales del 2015.

Precisamente el 11 de diciembre de aquel año la empresa que se encontraba trabajando en la isla, levantó a sus diez empleados, las maquinarias y se retiraron del lugar, dejando abandonado bolsas de cemento, andamios, bastidores y otras herramientas que no sirven más luego de tantos meses a la intemperie.