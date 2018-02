“Llevamos entregadas 15 sillas de rueda y varias camas ortopédicas”

La Secretaría de Salud municipal en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, llevan adelante la entrega de elementos ortopédicos del programa Descentralizado de Ayudas Técnicas.

En diciembre del 2017 se dio inició con el programa “Banco Ortopédico y ayudas técnicas” por gestión del Intendente Osvaldo Cáffaro en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que busca favorecer la calidad de vida de aquellas personas que necesitan de dichos elementos.

El “Banco de Elementos Ortopédicos” tiene a su cargo la provisión de los elementos ortopédicos y de ayuda técnicas, con carácter de préstamo y uso gratuito de los mismos a personas que requieran esta necesidad, no posean Obra Social y que no cuenten, tanto ellas como las personas de quienes dependen, con los medios económicos para solventar la compra o alquiler de los mismos.

El Jefe de Departamento de Discapacidad municipal, Gustavo Paredes, expresó: “Estamos muy contentos porque se ha logrado esta gestión y ya tenemos el Banco Ortopédico disponible para las personas que lo necesiten. Ya hemos entregado alrededor de 15 sillas de ruedas y varias camas ortopédicas”.

Y añadió: “No solamente apuntamos a entregar los elementos, sino a que tengan una vida activa en la ciudad. Tomamos a las sillas de ruedas y todo tipo de elementos, como un medio para que el vecino con discapacidad puede participar de las actividades que se desarrollan”.

Los elementos que brinda el Banco Ortopédico (que es administrado por la Secretaría de Salud a cargo de la Dra. Rosana Núñez) son: sillas de ruedas, camas ortopédicas, bastones trípodes, bastones canadienses regulables, bastones para ciegos, muletas de madera, muletas de aluminio, andadores de adulto fijo, andadores de adulto regulable, andadores tipo tijera regulables y andadores posterior pediátrico.

COMO ACCEDER AL PROGRAMA

Los vecinos que deseen adquirir algún elemento deberán acercarse al Hospital Intermedio Municipal Dr. René Favaloro, de lunes a viernes de 8 a 14 y el requisito es no contar con obra social.

Las atenciones en el Hospital Intermedio

La Secretaría de Salud continúa diariamente con las atenciones en las diferentes especialidades que cuenta el Hospital Intermedio Municipal Dr. René Favaloro en sus Consultorios Externos.

En el Hospital Intermedio Municipal funcionan las especialidades de Clínica Médica las 24 horas y Pediatría de 8 a 20 hs de lunes a sábados.. También cuenta con laboratorio, rayos, internación y shock room.

Por otra parte, en los Consultorios Externos los vecinos pueden atenderse en mamografía, infectología, diagnostico por imágenes, cardiología, ginecología y obstetricia, odontología y oftalmología.

En cuanto a la disponibilidad de turnos, en mamografía, infectología y odontología hay turnos con pocos días de demora, pero en cardiología o diabetología, la demanda es muy grande y el paciente debe tener paciencia.