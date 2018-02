Preocupación de vecinos y comerciantes ante el aumento de delitos en Lima

Desde hace varias semanas, la creciente actividad delictiva en la localidad de Lima preocupa tanto a vecinos como a comerciantes de la zona céntrica; días atrás, una ola de robos y daños afectó a varios negocios de las cercanías de la plaza principal, así como también a domicilios particulares.

No ocurre solo en Zárate la proliferación de violentos hechos delictivos y robos, sino que en la localidad de Lima, una preocupante situación atraviesan los vecinos. Según comentaron a este medio fuentes consultadas, muchas de las victimas prefieren no realizar las denuncias en las dependencias policiales, ante un “malestar y descreimiento” de las instituciones encargadas de velar por la seguridad, y ante la falta de atención de las autoridades municipales, a pesar de las distintas manifestaciones públicas en torno a esta temática.

En algunos casos, los delincuentes han intentado hasta romper cámaras de algunos comercios en la zona céntrica, a fin de evitar ser quedar registrados en el material fílmico.

Según describieron desde el Centro de Comercio, en la zona existen domos del sistema de monitoreo de la Municipalidad: “Tenemos una reunión la semana que viene, con gente del municipio y de seguridad, para que nos den detalles y ver si ellos tienen algunas imágenes que puedan aportar un poco más de exactitud”.

El presidente de la institución, Mariano Rosich, sostuvo que este tipo de escenarios son de carácter cíclico en la localidad: “Generalmente, después de transcurrido un tiempo se vuelven a dar estos casos. Después la gente se moviliza, se habla con la gente de seguridad, se hacen reuniones, se pactan algunas cuestiones para organizarse, y los hechos disminuyen, pero después vuelven a suceder”.

En lo que respecta a la reunión que mantendrán con las autoridades municipales, Rosich adelantó que se plantearán dos ejes fundamentales: “En primer lugar, trabajar en la prevención, entendemos que eso depende de las fuerzas. Creemos que lo esencial es que el hecho no se consuma. Y por otro lado, ver de qué manera se puede lograr que la gente tenga las herramientas necesarias para poder denunciar. Hemos advertido que la gente tiene un desgano y un descreimiento en las fuerzas y en la justicia, y no realiza las denuncias. Creemos que es necesaria la presencia de una fiscalía en Lima, aunque sea algunas veces a la semana, porque no solo hay delitos de robo y hurto, sino que hay otros delitos en la sociedad”.

Por otra parte, el presidente del Centro de Comercio remarcó la necesidad de que los socios y comerciantes se acerquen a la institución, “a fin de lograr una mesa de reflexión y debate más amplia, generar un ida y vuelta con los socios, y recabar información de manera más certera. Estamos tratando de que la gente se sume y participe para poder canalizar y organizar este tipo de reclamos”.