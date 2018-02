La zarateña Noelia Zapata es bastonera de la Comparsa Papelitos

La de hoy será la última noche del tradicional y exitoso “Carnaval del Pais” en la ciudad de Gualeguaychú.

Una nueva edición que alcanzó los objetivos propuestos por los organizadores en cuanto al nivel de convocatoria sino también en el nivel de las distintas comparsas.

Un carnaval que se vive de una manera especial no solo por los entrerrianos sino que es un punto de turismo muy alto para la ciudad.

Y en ésta última noche de Carnaval quien también lo estará viviendo de una manera muy especial será Noelia Zapata, bastonera de la Comparsa Papelitos.

Noelia, de Zárate, hace ya varios años que forma parte del Carnaval aportando su carisma y su baile a la comparsa.

“Me cuesta mucho expresar con palabras lo que siento al bailar, es como si el mundo se detuviera y solo puedo escuchar el latido de mi corazón al ritmo de la música; un conjunto de emociones, sin ninguna duda es la felicidad plena, como abrazar el cielo con las manos.

“No sólo el hecho de bailar sino de transmitir, ver reír, disfrutar a las personas es increíble. A pesar que bailo varios ritmos el carnaval te enamora ¿Qué significa? Te diría que el Carnaval cura, sana, me completa” dice Noelia.

Pero su integración a las comparsas no es de ahora, Noelia cuenta que en el 2012 fue “mi primer año como Bastonera de apertura de una comparsa de Zárate, se llamaba “Huircalaf”. Era una comparsa hecha con mucho amor, hacíamos eventos a beneficio de comedores de niños y hogares de ancianos. En el 2013/2014 estuve en “Limeña Show”, fui bastonera de apertura”.

La pregunta era saber ¿Cómo se había acercado a los Carnavales de Gualeguaychú?, simple la respuesta de Noelia “fue en el 2015 le pedí a una amiga que me acompañe a Gualeguaychú a cumplir mi sueño, bailar en el Corsodromo. Me gusta contar la anécdota de que no tenia trabajo y saqué los pasajes para las dos en 12 cuotas, valían $ 200 cada uno . Me inscribí en Kamarr, tenía que esperar que una persona titular esté ausente para que haya un lugar disponible. Así que después de esperar varias horas me dieron mi primer traje de Carnaval y quedé como titular”.

Bailar, disfrutar, sentir, soñar, volar son sensaciones que Noe transmite a su paso y para ella el apoyo de su familia y amigos es muy importante. En éstos años de Carnaval con asistencia perfecta “las noches más felices para mí fueron cuando vi a mi familia y amigos del otro lado de la valla. Es lo mas lindo e importante que tengo es su apoyo y cariño”.

Papelitos es la comparsa del Club Juventud Unida y en ésta edición decidió”Carnival Freak Show” como tema alegórico, mejor que lo explique Noelia Zapata: “Papelitos, de la mano de su director Juane Villagra, presente este año una sátira y la protagonista es Papelitos, busca personajes de la vida y tiene varios guiños a la Argentina. Hay personajes increíbles: el gran dueño de la feria Ronald Trampa, magos, militares, sádicos ministros, jueces de dos caras, senadoras barbudas, presidentes codiciosos, etc. Cada integrante le pone su toque artístico al personaje que le toca representar, es increíble lo que se vive. Personalmente estoy muy agradecida a la comparsa por haberme dado el lugar de ser Bastonera por primera vez en el Carnaval, recibí mucho cariño de todos y además tuve el placer de que un gran profesional como Gervasio Lavirrey me maquille”.

Esta noche termina el Carnaval del Pais. Será la última noche que el Corsodromo vivirá una fiesta única. Y se elegirá a la mejor comparsa de 2018. Claro que Noelia siente que el premio será para Papelitos. “El Carnaval concluye hoy sábado donde participan Papelitos, Ara Yevi y O’Bahía. Ara Yevi presentó “Mascarada” es una leyenda que cuenta un murguero cada vez que se emborracha y O’Bahía “Constructora Emocional” una comparsa clásica que cuenta lo que a una persona le pasa cuando llega el carnaval y se olvida de todo. De las tres se elige a la campeona que vuelve a competir en la edición 2019 con Mari Mari y Kamarr que se encuentran descansando en el Corsodromo. La campeona se elige por la suma de puntos que obtuvo cada noche de la edición. Estamos todos muy ansiosos y con ganas de que no se termine.

“Invito a todos a que vayan a vivir el Carnaval del Pais, sobre todo esta noche que esta llena de emociones y necesitamos que todos nos acompañen. Aprovecho para agradecer a cada uno de mis amigos, a la familia, a mis queridos zarateños por el aguante y cariño. A mi mamá que es todo para mí, y a Diario La Voz por este espacio”.

Así Noelia Zapata quiso describir lo que se vive adentro, siendo parte de una de las comparsas que participan en el Carnaval del Pais porque si bien para Celia Cruz “todo el año es Carnaval” sólo en enero y febrero Gualeguaychú disfruta del mejor Carnaval del País.