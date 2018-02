Vecinos de Vipermun piden mantenimiento de la planta de efluentes y mejora de calles

Años atrás, el barrio Vipermun se colocó en el eje del debate, luego de que varias familias resultaran intoxicadas por el consumo de agua potable; en esta oportunidad, los vecinos se comunicaron con LA VOZ, para expresar su malestar ante distintos reclamos, pero fundamentalmente, frente a la preocupación por la falta de mantenimiento de la planta de tratamiento de efluentes.

“Tenemos la planta de tratamiento tapada con pastizales y con roedores, la entregaron funcionando por la mitad. En el lugar hay olores nauseabundos, y en las viviendas que se encuentran cerca, durante los días de calor es insoportable”, relató Carla, una vecina del lugar.

La falta de atención sobre la planta, provoca que varias viviendas se encuentren actualmente con graves problemas en sus conexiones domiciliarias, donde al no funcionar el sistema de cloacas, los desechos salen al exterior (tanto en el interior de las viviendas, como en los patios) provocando situaciones de gran riesgo sanitario para las personas, además de condiciones desagradables para la vida cotidiana.

Según describieron, ante los reclamos de los vecinos, desde Aguas de Zárate les respondieron que los problemas se encontraban en las redes de las distintas viviendas, pero ante la generalización del problema, en el barrio advirtieron que se trataba del mal funcionamiento de la planta.

Por otra parte, relataron que cotidianamente se realizan reclamos a la Municipalidad, pero hasta el momento, no reciben respuestas. A estos problemas, se suma el estado calamitoso de las calles: “Es imposible transitar, la calle principal del barrio está destrozada y llena de baches. Desde el año 2013 que no se hace un ionizado ni un zanjeo; cuando llueve fuerte, las calles quedan todas anegadas”.