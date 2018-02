La familia de Rodrigo Blanco pide Justicia tras la liberación del autor del crimen

En la mañana de ayer, Patricia Acosta, madre de Rodrigo Blanco (el joven brutalmente asesinado en el año 2013), dialogó con la prensa expresando su repudio y disconformidad a la decisión de la Justicia de liberar al asesino de su hijo.

Inmersa en una desesperante sensación de impotencia, Patricia transita sus días con un vivo recuerdo de su hijo. Hoy, en medio de un dolor que no cesa, recibe la noticia que, desde hace algunos meses, el autor del homicidio de su hijo se encuentra en libertad.

Rodrigo Blanco, de 20 años de edad, era buscado desde el 29 de diciembre del 2012 tras haber asistido a una fiesta. El 2 de enero del 2013, fue hallado sin vida en un descampado en las inmediaciones del Club Chacarita, en Barrio España. El principal acusado del crimen, identificado como Mario Damián Pollé fue detenido en una vivienda del barrio Cementerio; en 2015, Pollé firmó el beneficio del Juicio Abreviado, recibiendo una pena de 8 años de prisión. Con menos de la mitad de su condena cumplida, fue liberado. La causa fue caratulada como Homicidio Simple. Tres puñaladas fueron las que terminaron con la vida de Rodrigo, pero sus atacantes, también practicaron una serie de vejaciones sobre su cuerpo.

En dialogo con la prensa, Patricia Acosta expresó entre lagrimas: “Quiero manifestar mi repudio y bronca al enterarme de esta noticia que me devastó, me fulminó; si bien sabía que en algún momento iba a llegar este día, no lo esperaba ahora. El 30 de diciembre del año que pasó se cumplieron cinco años de la cruel desaparición de mi hijo. Hoy quiero que alguien me explique porque alguien liberó tan pronto al asesino de mi hijo”.

Según describió la dolida madre, durante el proceso de investigación del homicidio de Rodrigo, presentó suficiente información “no sólo para que Pollé estuviera preso, sino todos los que participaron del cruel asesinato de mi hijo. La carátula quedó como Homicidio Simple, pero a Rodrigo no le pegaron sólo tres puñaladas, también lo quebraron, lo prendieron fuego, lo orinaron, le hicieron mil cosas. Luché tanto hasta que pude descubrir quienes fueron los que le sacaron la vida a mi hijo”.

Recientemente recibió la información de que el único condenado por el homicidio, hace alrededor de cuatro meses que se encuentra en libertad, y varios meses que goza del beneficio de las salidas transitorias. “Pudo pasar la fiesta con sus hijos, pude ver que los abrazaba y decía que iba a recuperar tiempo perdido con ellos, mientras él dice eso, yo voy a llorar toda la vida a mi hijo. Rodrigo tenía 20 años y fue a disfrutar de esa fiesta. Que alguien me explique por que con menos de la mitad de su condena, Mario Pollé está libre. No llegó la Justicia del hombre, pero llega la Justicia de dios”, agregó.

Marcela, hermana de Rodrigo Blanco, expresó su disconformidad con la respuesta de la Justicia: “Me da mucha bronca, dolor y tristeza; hoy en día nosotros estamos llorando, día a día lo recordamos y no podemos abrazarlo”.

A su vez, recordó aquellos días donde Rodrigo tocaba la guitarra, cantaba y compartía momentos con su familia. “Hoy en día no lo tenemos a él, y siempre estamos esperanzadas de que la Justicia haga algo, pero no tenemos justicia acá en Zárate. Pedimos justicia por él, y por todos los chicos que fueron asesinados”.

Finalmente, la joven recordó a su hermano: “Rodrigo era todo, como todos mis hermanos. Compartía cosas con mi familia, siempre con una sonrisa, nos mostraba todo lo que hacía. Hoy en día me cuesta asumir que no lo tenemos, ya no tenemos recuerdo ni de su voz, sólo tenemos fotos. Nadie nos va a devolver a mi hermano”.