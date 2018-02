Ganó Defensores Unidos que volvió a quedar único puntero en el certamen

Defensores Unidos consiguió ayer martes tres puntos de oro, de esos que cotizan alto, al final de la temporada.

Fue de visitante y ante Atlé-tico Ituzaingó al que superó por 1 a 0 con gol convertido por Andres Franzoia a los 31 minutos del primer tiempo.

Pero sin dudas que el triunfo luce aún más sabiendo que el “celeste” jugó todo el segundo tiempo con diez jugadores por expulsión (sobre el final de la etapa inicial) del defensor Alejandro Kruchowski.

De ésta manera el conjunto dirigido por Darío Lema quedó único puntero en el Campeonato de Primera División “C” aprovechando que Luján (que también estaba en la cima) había empatado el día anterior con Defensores de Cambaceres.

Dirigió el encuentro Jorge Broggi (ver su calificación en ésta misma página) y se jugó en el estadio de Ituzaingó, en el “Carlos Sacaan”.

EL PARTIDO

CADU basó mucho éste triunfo en su orden defensivo, que fue fundamental en los momentos que más apretó el local.

Pero además tuvo altos rendimientos también en jugadores de ataque como Andres Franzoia, Nico Parodi y Mateo Escobar.

En un primer tiempo parejo, fueron para CADU las mejores llegadas.

Promediando el período un tiro libre desde la media luna de Hector Echague se fue apenas desviado pero minutos despues Escobar tuvo una clara jugada de gol que no pudo aprovechar. De un corner llegó el único gol, luego de una serie de rebotes que encontró a Franzoia en el área para empujarla.

El propio Franzoia se lo perdería a los 37 mintuos luego de que un pelotazo de Lauman lo dejara solo frente al arquero.

Antes del final del primer tiempo lo único para destacar fue la expulsion de Krachowski. En el arranque CADU decidió proteger su defensa (ingreso Villalba por Franzoia) y supo aguantar a un Ituzaingó que tuvo quince minutos muy incisivos (la mas clara la tuvo Boaglio pero en el área chica no pudo rematar al gol).

Con el correr de los minutos el local fue ganando en nervios y CADU puso el partido en un “freezer” aunque también pudo haber aumentado luego de una jugada individual de Pentimali.

Fue final, fue triunfo zarateño y fue festejo descontrolado de un plantel que sabe que cada vez está mas cerca. Que cada vez falta menos y ayer tuvo un duro examen donde supo hacer valer su coraje como equipo y eso, eso no es fácil de conseguir.

Desde que se reanudó el Campeonato de Primera División “C” en éste año 2018, Defensores Unidos no perdió. Jugó cinco partidos de los cuales ganó tres y empató los dos restantes. CADU derrotó a Argentino de Quilmes, a Sportivo Barracas e Ituzaingó mientras que empató con Midland y C. Córdoba.

Javier Velázquez ya puede regresar

Con el partido de ayer entre Atlético Ituzaingó y Defensores Unidos, el delantero “celeste” Javier Velazquez ya está en condiciones de volver al equipo titular.

Recordemos que Velázquez fue expulsado en el partido ante FC Midland, de visitante, y el Tribunal de Disciplina lo sancionó por tres fechas.

De esta manera el goleador de CADU (y tambien goleador del certamen con 15 tantos) no pudo jugar frente a Sportivo Barracas, Central Córdoba y ayer con Ituzaingó.

Ahora está en condiciones de reaparecer en la próxima fecha cuando CADU reciba a Italiano. Igualmente aún no puede ejercer la capitanía del equipo (por la expulsión lo sancionaron con un mes sin llevar la cinta) y ahora es Laumann el capitan de CADU.