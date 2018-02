Intenso movimiento de personas en el ANSES

Durante los días de altas temperaturas, realizar colas al rayo del sol representa un verdadero fastidio para las personas. Este es el reclamo de varios vecinos que, en horas cercanas al mediodía, debieron aguardar en la vereda de la oficina de Anses ubicada en calle Alte. Brown, entre Ituzaingó y Belgrano.

Según describieron vecinos a este medio, la espera se vuelve insoportable, aunque los tiempos de demora no sean extensos: “Estamos en la vereda al rayo del sol, no tenemos ni un banco para esperar. Hay personas de edad avanzada, mujeres con niños y embarazadas que esperan en estas condiciones”.

LA VOZ se contactó con el Jefe de la UDAI, Marcelo Matzkin, quien refirió: “Particularmente acá, nosotros quejas no tenemos. La gente se acumula en la calle en algunos momentos del día, pero nosotros lo controlamos y no están más de 10 minutos afuera”.

Del mismo modo, Matzkin agregó que los casos de prolongadas esperas se pueden dar en los momentos previos a la apertura de las oficinas, a la vez que agregó que “eso no es controlable por nosotros”.

“Tenemos una demora promedio de 12 minutos, desde que la persona se anuncia hasta que es atendida. De todos modos, estamos para solucionar cualquier problema”, añadió.

Al respecto, explicó que en las oficinas se atiende un promedio de 500 personas por día, y que cuenta con casi 100 lugares de espera, con aire acondicionado. “Afuera se puede acumular gente, pero tratamos de darle prioridad a los que lo necesitan. Invito a todos los que tengan algún reclamo sobre la atención, que se acerquen y lo hablen conmigo, tenemos un libro de quejas a disposicion”, explicó.

La UDAI de Zárate tramita todo lo vinculado a Anses, dando inicio a pensiones, jubilaciones, y todo lo relacionado con los trabajadores, así como asignaciones familiares, asignación universal, y desde el año pasado, se sumó el trámite del DNI, que por estos días está por llegar al número 5 mil.

Asimismo, según indicó Matkin, “Anses continua administrando las Becas Progresar, donde la inscripción se realiza desde internet, solo que ahora el control de las materias las hace el Ministerio de Educación. El programa es variable, hemos tenido mil inscriptos el año pasado, y todavía estamos a la espera de la finalización de la inscripción”.

La oficina cuenta en la actualidad con 37 empleados en Zárate, y se suma la atención en la localidad de Lima dos veces a la semana; según detalló el Jefe de la UDAI, hay intenciones de que pueda brindar atención todos los días.