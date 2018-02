Siguen los cambios en el Gabinete Municipal sin presentaciones oficiales

En una entrevista brindada a LA VOZ a fines el año pasado, el intendente Osvaldo Cáffaro había anunciado una serie de cambios en el Gabinete Municipal, por un lado, a raíz de que algunos funcionarios no han desarrollado su actividad como se esperaba, y por el otro, por la necesidad de oxigenación dentro de una coyuntura donde se requiere mayor preponderancia en algunas áreas, que en otras.

Por estos días, a pesar de que algunos nombres ya se encuentran en funciones en sus cargos, hasta el momento no ha habido una presentación oficial de los cambios en el Gabinete, tal como se había anunciado en su momento.

Desde el Palacio Municipal practican un férreo hermetismo en el tema, aunque algunos funcionarios ya han salido a brindar declaraciones sobre sus áreas sin ser presentados. Hasta el momento, se conocen al menos dos incorporaciones: Una de ellas, es el nombramiento de Jorge Ballejo a cargo de la Secretaría de Seguridad, quien ocupa el cargo desde comienzos de mes tras la designación de Gastón Otero como asesor del Intendente. La otra, es el nombramiento de Jorge Blanco en el área de Tránsito, quien supo ocupar las filas del massismo dentro del Concejo Deliberante, y que durante el último periodo como concejal integró el bloque Encuentro Peronista, de fuerte cercanía con Nuevo Zárate. Durante los albores de la gestión de Cáffaro a cargo de la intendencia, Blanco supo ocupar el mismo cargo.

Quien también regresa a un área de preponderancia dentro del gabinete es el Lic. Pablo Giménez; atrás quedaron los días como concejal y luego como secretario de Desarrollo Económico. Según pudo averiguar LA VOZ, Giménez se desempeña por estas horas como Secretario de Gobierno, un área de mayor exposición y de gran cercanía al intendente Cáffaro. Por el momento, se desconoce el cargo que ocupará Rosario Bay, quien estaba a cargo de la Secretaría de Gobierno, y semanas atrás se tomó licencia por vacaciones.

Otro de los nombramientos recientes, tiene que ver con el área de obras públicas, ahora bajo el nombre de Secretaría de Infraestructura y Planificación. La misma se encuentra bajo la conducción de Eduardo Amado, quien también viene de ocupar varios cargos dentro del Ejecutivo Municipal, al igual que el Lic. Claudio Borrelli, que luego de pedir licencia en el Concejo Deliberante, pasó a estar al frente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico.

Un manto de incertidumbre cae sobre lo que fuera la Secretaria de Desarrollo Humano; hasta el momento no se produjeron oficializaciones sobre el cambio de la estructura, pero en los hechos se sabe que no ha habido un nombramiento en el área. Por el contrario, Alejandro Cimiotta, a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, fue enviado a conducir la Dirección de Control en Lima, mientras que, por otra parte, tras la salida de Carla Bronca del Ejecutivo Municipal, fue nombrada Gala Garrido a cargo de la Subsecretaria de Abordajes Territoriales e Inclusión Social.