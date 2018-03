Toyota entregó vehículos no rodantes y motores a distintas instituciones educativas del país

En la mañana de ayer, en un acto celebrado en la planta de Zárate, Toyota Argentina hizo entrega de vehículos no rodantes para instituciones de educación y formación técnica de todo el país.

El acto tuvo lugar en el Centro de Visitas de la planta, y contó con la presencia de autoridades de los distintos establecimientos educativos y de formación, quienes fueron recibidos por el Gerente de General de Asuntos Corporativos de Toyota Argentina, Ing. Eduardo Kronberg.

La entrega de vehículos, tuvo lugar en el marco de las acciones dentro del programa de Responsabilidad Social Empresaria de la empresa automotriz llamado “Educación Sobre Ruedas”. Según describieron desde la compañía, el año pasado se realizaron 57 entregas de unidades en todo el país, a lo que se sumaron 85 motores.

En esta oportunidad, como parte del fortalecimiento del compromiso con la educación técnica, se realizó la entrega de vehículos no rodantes a la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Delta; a la Universidad Nacional de La Plata; al Instituto de Capacitación Tecnológica Automotriz, a la Universidad de Rosario, al Centro de Formación Técnica – Smata.

En el acto de entrega, también estuvo presente el CEO de Toyota Argentina, Daniel Herrero, quien expresó: “Es una avance más del programa ‘Educación sobre ruedas’ donde estamos entregando vehículos y motores no rodantes, para que los chicos puedan hacer prácticas sobre la tecnología actual, y con proyectos nuevos, porque está la gente de la UNLP, que va a trabajar sobre un vehículo electrificado, la gente de Rosario que va a trabajar en una ambulancia con tracción integral. Son proyectos nuevos que abren puertas a futuro, siempre basándose en nuestro proyecto de educar para que la gente pueda tener empleo a futuro, que es el problema más difícil de esta Argentina hacia adelante”.

Al respecto, Herrero destacó la articulación entre las instituciones educativas, el sector público y el privado: “Creo que es algo que funciona bien en la medida que uno pueda articular gobierno, instituciones educativas y privados, y poder tener gente que se esté capacitando sobre tecnología actual, es algo que vale la pena seguir intensificando”.

Por su parte, el Ing. Miguel Sosa, rector de la UTN- Facultad Regional Delta, agregó: “Es una entrega muy importante para nosotros, Toyota ha colaborado siempre. Tener un vehículo completo significa que nuestros profesores, nuestros estudiantes y nuestros investigadores, puedan ensayar con toda la amplia complejidad de todos los sistemas que implica un vehículo de estas características”.

Del mismo modo, indicó que esta entrega, representa un gran aporte a proyectos de la institución “en torno a la ingeniería mecánica, eléctrica, sistemas de información y química; ay muchos proyectos que van a aprovechar esto, somos especialistas en ensayos no destructivos y todas estas especialidades son posibles de aplicar a un vehículo en lo conocido y en la investigación”.