Voleibol: El plantel de Náutico sigue con sus entrenamientos

El plantel superior de voleibol, de mujeres, del Club Náutico Zárate, sigue entrenando a la espera del comienzo de la temporada oficial de la Federación Metropolitana de Voleibol.

El certamen (Náutico estará jugando en Segunda División) estará comenzando a mediados de marzo.

En los próximos días se conocerá la programación del cam peonato.

SE DEFINIERON LAS SUPERFECHAS

En la pasada semana se definió, en la reunión de Consejo Directivo, el calendario de las SuperFechas FMV para este 2018, comenzando con la Sub 15, en Mayo, y finalizando con la Sub 17, en Noviembre.

25-26-27 de Mayo – Sub 15

7-8-9 de Julio – Sub 21

18-19-20 de Agosto – Sub 19

13-14-15 de Octubre – Sub 13

17-18-19 de Noviembre – Sub 17

¿SE ELIMINAN LOS TIEMPOS TECNICOS?

Desde la Federación Metropolitana de Voleibol trascendió que se encuentra en estudio la posibilidad de eliminar, en los torneos de divisiones superiores (ambas ramas) en todas las categorías los dos tiempos técnicos. El tiempo técnico se otorga a los equipos cuando uno de los dos llega al punto 8 y 16 en cada set.