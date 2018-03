Habrá paro docente y peligra el comienzo de las clases

Tanto FEB como Suteba, los gremios más grandes del distrito bonaerense, anunciaron ayer un paro de 48 horas para el lunes y martes que viene. La medida de fuerza se decretó a pesar de una última propuesta oficial de adelantar 5% a cuenta de futuros aumentos y de efectivizar ayer el pago de $4.200 como premio por el presentismo del año pasado.

Que no comiencen las clases en las escuelas públicas de gestión estatal en el día fijado por el gobierno en el calendario escolar, pasó 18 de los últimos 20 años, de acuerdo a lo que informó el viernes el ministro de Economía provincial Hernán Lacunza, que forma parte activa de las negociaciones. Y va suceder una vez más en este 2018.

Antes lo había hecho Udocba, otro gremio provincial de menor convocatoria. El lunes deberían comenzar las clases en Jardín y las Escuelas Primarias bonaerenses.

En las escuelas y jardines de gestión privada se prevé que las clases comiencen con normalidad, como ocurre todos los años ya que los docentes de esas instituciones no acatan medidas de fuerza. Una realidad también con tinte de “deja vu” y que deja en desigualdad de condiciones a los escolares de escuelas públicas, que son que tienen las matrículas de niños con mayores carencias económicas y vulnerabilidad.

El año pasado fue uno de los más conflictivos en Provincia. El gobierno de María Eugenia Vidal enfrentó un largo conflicto, con 17 huelgas. Las posiciones recién se acercaron en mayo, con un acuerdo que promedió el 24,7% de aumento salarial.

ACTO OFICIAL

El acto oficial de apertura del Ciclo Lectivo 2018 está previsto se realice el lunes a las 8, en la Escuela Primaria Nº 3 “Nuestra Señora del Carmen”, sita en Alem e Hipólito Yrigoyen.

EL GOBIERNO DE VIDAL LES PIDE A LOS GREMIOS QUE REVEAN LA DECISION

El Gobierno bonaerense les pidió ayer viernes a los gremios docentes que “revean su decisión” de ir a un paro de 48 horas el próximo lunes y martes.

“Un paro no le sirve a nadie. Hemos naturalizado este comportamiento que no es propio de un país normal. Hemos ofrecido un adelanto a cuenta del 5 por ciento vigente desde el primero de enero”, dijo Hernán Lacunza, ministro de Economía bonaerense, quien estuvo acompañado por los ministros de Trabajo, Educación y Asuntos Públicos de la Provincia, Marcelo Villegas, Gabriel Sanchez Zinny y Federico Suárez.

“La oferta es del 15 por ciento. Este 5 por ciento nos daba tiempo para seguir dialogando pero con los chicos en nuestras aulas. No salimos de esta situación echándonos culpas. Invitamos a los docentes a reconsiderar la posición adoptada”, agregó Suárez.

Villegas, en tanto, dijo que la decisión de Suteba de ir al paro “no fue notificada formalmente” y que los docentes que paren recibirán descuentos en sus salarios.