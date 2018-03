El nuevo Secretario de Seguridad del Municipio prometió “bajar el delito”

En una conferencia de prensa brindada durante la tarde de ayer, se llevó a cabo la presentación oficial del nuevo Secretario de Seguridad, Víctor Castro.

Acompañado por el subsecretario de Seguridad, Federico Lucarelli, y por el asesor del intendente en la temática, Gastón Otero, Castro brindó detalles de algunos lineamientos propuestos para el área, a la vez que especificó los desafíos que afrontará desde la gestión.

Según especificó, para esta nueva etapa se mantendrán los criterios empleados por el ex titular del área, Gastón Otero: “Estuve con él trabajando como Jefe de la Policía Local, me retiraron en enero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y vengo a dar apoyo a la gestión. Vamos a estar articulando, trabajando, entrando en los barrios y viendo la sensación que existe de seguridad en los distintos lugares de Zárate, para ir en contra del delito”.

Por otra parte, el flamante funcionario comentó que en la jornada de ayer mantuvo una reunión con la fiscal Dra. Andrea Palacios de la UFI Nro. 7, donde se pudieron establecer algunas líneas de trabajos, puntualizando en la articulación entre el Ejecutivo y la fiscalía. “Estuvimos trabajando para agilizar el sistema judicial, lo que nos compete a nosotros como Secretaria y articular lo que tiene que ver con la seguridad y con todos los organismos policiales”, detalló Castro. Asimismo, también agregó que propició un encuentro con toda la cúpula policial del distrito con injerencia en el territorio.

Tal como se había informado oportunamente, Víctor Castro llega al Gabinete Municipal a través de su relación con Gastón Otero, pero fundamentalmente, por pedido del diputado Matías Ranzini. Al respecto, expresó: “Vine a trabajar el año pasado con Gastón Otero a pedido del viceministro y hoy diputado provincial; vengo a trabajar para él y para el intendente. Laboralmente tengo que estar a disposición de ambos”.

En la misma línea, sostuvo que su gestión se apoyará en “articular como secretario con las distintas fuerzas y optimizar los recursos en pos de lograr una mejor convivencia en Zárate; no sé si vamos a llegar a delito cero, pero vamos a trabajar sobre eso. Vamos a trabajar en la vía pública con distintos procedimientos”.