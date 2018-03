La Justicia liberó al acusado de abusar sexualmente de su vecina

El pasado jueves, se conoció el aberrante caso de abuso sexual perpetrado por un sujeto residente en la zona céntrica, contra su vecina domiciliada a pocos metros de su vivienda. En la jornada de ayer, se conoció que la Jueza de Garantías Dra. Graciela Cione, dejó en libertad al sospechoso al no hacer lugar al pedido de detención del fiscal.

Las versiones oficiales recabadas por este medio, especificaron que en circunstancias que aun no pudieron establecerse, un sujeto había ingresado a la vivienda de su vecina, ubicada en calle Gral. Paz, en las inmediaciones del cruce con Maipú. Allí, el sujeto habría llevado adelante el abuso sexual, frente a un menor que se encontraba en la vivienda, quien pudo dar aviso al servicio 911, y casi simultáneamente, a otro vecino del lugar que tomó intervención inmediata y mantuvo un enfrentamiento a golpes con el abusador.

La instrucción de la causa se encuentra en manos del Fiscal Dr. Pablo Bueri de la UFI Nro. 8; tras la aprehensión del sospechoso, realizada en el lugar de los hechos, el fiscal solicitó la medida de prisión preventiva sobre el sujeto, al encontrar suficientes elementos que indicarían la comisión del delito sexual, fundamentados en las lesiones presentes en la victima, y la versión del menor, así como también del vecino.

Del mismo modo, el Dr. Bueri solicitó la prohibición de acercamiento del sujeto hacia su víctima, como alternativa a la negación del pedido de detención. Inesperadamente, este último escenario fue el que tuvo lugar durante las últimas horas.

Fuentes consultadas revelaron que las pruebas presentadas a la Dra. Cione en la causa caratulada por el fiscal como “Abuso sexual agravado por acceso carnal en concurso ideal con abuso sexual gravemente ultrajante”, no habrían sido suficientes para la magistrada en lo que respecta a la acreditación del hecho, por lo que decidió no hacer lugar al pedido de detención. Por tal caso, el agresor recuperó su libertad a las pocas horas y actualmente se encuentra en su vivienda. La víctima, por el contrario, aun se recupera del ataque en una habitación del Hospital Zonal Virgen del Carmen. Entre los vecinos del barrio, existe una profunda indignación ante esta medida.