Repercusiones de la marcha de mujeres en Zárate

El jueves pasado, organizaciones sociales realizaron una multitudinaria marcha de mujeres en inmediaciones a la plaza Mitre, frente al palacio municipal. La idea fue que se genere un correlato de la masiva movilización en Plaza de Mayo pero en nuestra ciudad.

El Movimiento Popular “La Dignidad”, el Movimiento de Trabajadores Excluidos; la Corriente Clasista y Combativa, la Mesa local de Género de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y el departamento de Género de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fueron las entidades que organizaron tal actividad; a la cual se sumaron referentes de Género de otras agrupaciones políticas como Movimiento Evita.

“La marcha surge en un día muy especial para nosotras como es el Día de la Mujer Trabajadora, y digo que es especial porque también se convocó a un paro de mujeres. Y en Zárate decidimos estar presentes, realizando una marcha por tercer año consecutivo, manteniendo una lucha constante y un trabajo continuado en los barrios, en el Zárate profundo, a donde no muchas agrupaciones políticas llegan”, expresó la titular del Movimiento Popular “La Dignidad”, Flavia Montivero. “`Si nosotras paramos, se para el mundo´ y `viva nos queremos´ fue la premisa de este nuevo 8 de marzo pero para nosotras lo fundamental es reunirnos nuevamente todas las mujeres, charlando sobre los motivos por los cuales paramos, motivos éstos que son muy diversos y que atienden a diferentes problemáticas. Sin duda alguna tiene mucho peso la premisa de la violencia de género y la decisión sobre nuestros cuerpos en materia de salud reproductiva, pareja, trabajo y estética. Estos temas son los que venimos trabajando en los diferentes barrios, acompañando y escuchando a muchas mujeres que van empoderándose”, destacó Montivero. “Siempre planteamos estos temas desde nuestros roles de militantes y como integrantes de organizaciones sociales; pero es el Estado municipal, provincial y nacional quienes deben hacerse cargo de estos temas; principalmente el Estado municipal quien se ubica más próximo al vecino”, agregó la militante social quien también destacó la presencia del Movimiento de Trabajadores Excluidos referenciado a nivel local en Paula Fernández.

“Como corolario de otro 8 de Marzo pedimos a las mujeres que no compren mensajes erróneos, como que estas marchas son para quitarles derechos a los hombres o se alzan en contra de los hombres; sino para reconocer nuestros derechos y podamos ser protagonistas en función de lograr la equidad de todos y todas”, concluyó Montivero.

Por su parte, Stella Maris Escobar, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) e integrante de la Mesa de Género de ATE, consideró; “estamos todas las organizaciones sociales de esta marcha participando en el espacio del Consejo Municipal de la Mujer, y en ese ámbito llegamos al consenso de sumar distintas actividades a la marcha central en Capital Federal en nuestra ciudad. Aparte para nosotros es una forma de visibilizar todo el trabajo que llevamos adelante en el territorio, por eso mantenemos estas movilizaciones a nivel local”.

De hecho la integrante de la agrupación confirmó que se hicieron distintas mateadas en los barrios para charlar con distintas mujeres sobre la violencia de género y en el marco de este día. “Creo que debemos seguir unidas y construyendo un espacio para las mujeres en Zárate; no sólo contra la violencia sino como mujeres trabajadoras a quienes nos afectan las políticas públicas municipales, provinciales y nacionales. Por ejemplo bregamos por la constitución de una casa de abrigo. Entendemos, en este sentido, que hay muchas cosas por resolver pero este es el camino; la unión de todas”, aseguró Escobar.