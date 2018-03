Defensa Civil está en alerta por los incendios de isla

Durante toda la semana pasada el cuartel local de Bomberos Voluntarios viene monitoreando diferentes focos de incendio de pastizales que se están registrando entre el kilómetro 107 y 112 de la Ruta Nacional Nº 12. Se trata de un frente que promedia los cinco kilómetros y no representa una larga cortina de llamas sino varios focos en distintos puntos.

Esta situación, entre el miércoles y jueves de la semana pasada, adquirió un tono preocupante porque cerca del kilómetro 110 había viviendas y fue por ello que los bomberos estuvieron visitando la zona cada tres horas, monitoreando la situación.

De hecho el viernes por la tarde emitieron un alerta y estaba toda la compañía 13 de la zona norte de bomberos lista para llegar al distrito y planificar un protocolo de emergencia ante la posibilidad de que roten los vientos y se desmadren las llamas pero tras una última recorrida el viernes a la medianoche, abortaron la llamada y decidieron esperar que pase todo el fin de semana teniendo en cuenta el pronóstico de lluvias para el sábado.

“Hay varias situaciones que mencionar al hablar de los incendios de pastizales, por un lado que la situación de sequía seguirá hasta junio y esto nos obligará a que estemos más encima de estos focos ígneos. Hoy el fuego está declarado entre el kilómetro 107 al 112 de la ruta 12. Teniendo en cuenta las lluvias decidimos aguardar con bomberos a que pase el fin de semana y luego evaluar si pedimos ayuda. La compañía del Servicio Federal de Incendio está en alerta y Defensa Civil de la provincia también”, informó el titular de Defensa Civil local, Claudio García.

En este sentido, García confirmó que el director de Defensa Civil de la Provincia, Luciano Timerman (sobrino del ex canciller) visitó nuestra ciudad el sábado para recorrer la isla y verificar la situación de los incendios.

“Está complicado en todos lados, la sequía seguirá y no solamente hay un alerta en nuestra zona insular por el incendio de pastizales sino también en varios puntos de la provincia”, anticipó el titular de Defensa Civil local.

Por otro lado, confirmó que si el humo de los incendios afectara la visibilidad de la ruta Gendarmería Nacional activa un protocolo de seguridad para realizar “tránsito asistido” o “pace car”; un vehículo que circula a velocidad constante de 40 kilómetros por hora delante de las colas de automóviles hasta que atraviesen la humareda.

“Luego de las lluvias tuvimos un domingo tranquilo pero las llamas se propagan en la turba, en el piso del pajonal, y va caminando por abajo. Antes, y como era terreno insular, había humedad en el piso pero ahora está todo seco.

Se trata de terrenos inaccesibles y es por ello que todo el sistema federal está en alerta”, concluyó Claudio García, director de Defensa Civil local.