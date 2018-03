Leonel Soto se presentó como nuevo secretario de Desarrollo Económico

Acompañado por el Diputado Nacional Abel Furlán y actual Secretario de Gobierno, Pablo Giménez, se presentó oficialmente a Leonel Soto como nuevo titular del área de Desarrollo Económico, tras un acuerdo político entre el intendente Cáffaro y el legislador nacional.

Soto dijo sentirse “muy contento y muy satisfecho” por la designación, a la vez que agregó: “Uno es un hombre de la política, de la gestión, y volver a las funciones después de la experiencia legislativa, y que el Partido Justicialista me haya encomendado esta tarea, es más reconfortante como dirigente”.

Por otra parte, se refirió a su predecesor en la conducción del área, argumentando que conoce su trabajo en virtud de la experiencia en el ámbito legislativo: “Sé que Pablo Giménez ha dejado una vara muy alta en la Secretaría de Desarrollo Económico, y uno desde el peronismo viene a hacer un aporte desde la experiencia, desde la militancia, para tratar de tener la altura política para poder reemplazarlo”.

Años atrás, Leonel Soto se posicionó como un referente de arco opositor a la actual gestión. Consultado sobre su cambio de postura, refirió: “La política es muy dinámica en todos los sentidos; hablar, endilgar, acusar es fácil, el problema es gobernar. Cuando uno está en el sillón de la toma de decisiones es mucho más difícil que estar en el ámbito de la oposición. Es verdad que la coyuntura política nacional y provincial cambió. He sido opositor, y he acompañado lo que he tenido que acompañar”.

Por último, detalló que al momento no ha tenido un encuentro con el intendente para fijar las líneas de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico: “Entiendo que el encuentro lo vamos a tener en los próximos días, y me iré interiorizando sobre adonde nos iremos a orientar. El intendente Cáffaro ha dejado su huella en la ciudad, y una vara muy alta; de hecho a nosotros como opositores siempre se nos hacía difícil enfrentarlo. Creo que la responsabilidad como peronista es venir a aportar nuestro pequeño granito de arena y que la ciudad siga creciendo y se siga desarrollando como lo viene haciendo”.