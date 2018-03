Violento choque entre un camión y un colectivo

En horas de la tarde de ayer, un fuerte choque tuvo lugar en la esquina céntrica de Independencia y Alem, que tuvo como protagonistas a un colectivo y un camión.

No es la primera vez que los comerciantes y vecinos de la zona advierten sobre la peligrosidad del mencionado cruce céntrico; tampoco es la primera vez que se produce un siniestro vial en el lugar y, según afirmar vecinos de la zona, solo basta con detenerse algunos minutos en el lugar, para presenciar varios episodios viales de riesgo.

La colisión se produjo alrededor de las 15.30 horas, cuando el interno 1026 de la línea 228 de la empresa Chevallier, que se movilizaba por calle Alem, impactó contra un camión que circulaba por la vía perpendicular. El conductor de la unidad de transporte de pasajeros circulaba sentido a Rivadavia.

A raíz de la fuerza del choque, ambos vehículos quedaron sobre la vereda impar de la vía de acceso al centro de la ciudad, alcanzando uno de ellos la reja del comercio ubicado en la intersección. La esquina no posee semáforos ni reductores de velocidad a pesar de los requerimientos de los comerciantes y vecinos.

La violencia del siniestro, quedó evidenciada en los daños recibidos por los dos vehículos, que presentaban roturas en la zona frontal. Fuentes consultadas, describieron que no se lamentaron heridas de gravedad, y que ambos conductores, así como algunos pasajeros, solo recibieron atenciones primarias a raíz de golpes menores, pero de todas maneras fueron trasladados hacia el Hospital Zonal Virgen del Carmen.

En el lugar trabajó personal de la Dirección de Prevención Urbana, que realizó tareas de ordenamiento de transito, al igual que el personal policial interviniente.