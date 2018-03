“Nos sentimos solos en el barrio, sin protección y sin ninguna respuesta”

Susana Moyano, comerciante y vecina de Villa Fox a cargo de la convocatoria de ayer, señaló: “Los vecinos estamos reclamando por mas seguridad. No podemos seguir teniendo paciencia, esperando que alguien haga algo, cuando vemos que a una de las abuelas las muelen a palos. Esto es cosa de todos los días en el barrio”.

Según describió la vecina, ella misma ha sufrido la inseguridad en carne propia cuando delincuentes ingresaron a su comercio realizando un boquete por la casilla del gas. Este escenario, también ha alcanzado a distintos comercios de la zona y a casa de familia.

“En la comisaría a veces toman la denuncia, a veces no la toman. Nos sentimos solos en el barrio, sin protección y sin ninguna respuesta. La gente del Municipio vino y nos dijo que necesitan tiempo”, indicó la vecina en referencia a la reunión con la Secretaría de Seguridad. Del mismo modo, agregó: “Nos prometieron que iban a poner cámaras, mas vigilancia; según ellos, tienen novedades de que esto se puso peligroso desde hace 60 días, cuando en realidad nosotros lo venimos padeciendo hace tres años, todos los días tenemos un robo diferente. En mi caso particular, en 15 días me robaron cinco veces. Queremos confiar, porque si no podemos confiar en la palabra de quien tiene las posibilidades, ya no queda nada”.

Pasadas las 19 horas, el tránsito por calle Justa Lima se encontraba desviado hacia Dorrego, mientras los vecinos extendían el corte en reclamo de seguridad. Toda la manifestación se dio en el marco de convivencia y respeto, dado que los automovilistas que circulaban por el lugar, en muchos casos acompañaban el reclamo.

Allí, tanto Miguel Silva como Susana Moyano pudieron comentarles a todos los vecinos presentes lo dialogado con las autoridades, y acordaron una reunión a realizarse en la Sociedad de Fomento de Villa Fox para los próximos días.