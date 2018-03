Nucleoeléctrica Argentina participa del Congreso Internacional de Jóvenes Nucleares que se realiza por primera vez en el país

Nucleoeléctrica Argentina acompaña el 10º Congreso Internacional de Jóvenes Nucleares y la 26° Conferencia Anual de Mujeres de la Industria Nuclear (IYNCWIN18, por sus siglas en inglés), que se desarrolla del 12 al 17 de marzo, en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Los oradores del acto de apertura del Congreso fueron el subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano; el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Ing. Omar Semmoloni; y el titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Osvaldo Calzetta.

El Ing. Semmoloni afirmó que actualmente la empresa se encuentra finalizando las negociaciones para la concreción de dos nuevos proyectos nucleares, que contemplan la instalación de una central de tecnología PHWR (CANDU) y otra de tecnología PWR. El presidente de Nucleoeléctrica aseguró que estas dos nuevas plantas permitirán prácticamente duplicar la actual potencia instalada de la compañía de 1755 MW.

“Con todas estas actividades de cara al futuro, las nuevas generaciones de profesionales son clave para la concreción de estos proyectos”, destacó el Ing. Semmoloni.

El Congreso, que se realiza por primera vez en América latina, es organizado por el “International Youth Nuclear Congress (IYNC)” y por “Women in Nuclear Global (WiN Global)” junto a sus respectivos representantes locales, la “Asociación de Jóvenes Nucleares Argentinos (AJNA)” y “Women in Nuclear Argentina” y cuenta con el respaldo de prestigiosas instituciones, empresas y organismos nacionales e internacionales vinculados al sector nuclear.

Bajo el lema “Desafiar el presente, potenciar el futuro” (“challenge the present, empower the future”) IYNCWIN18 propone un espacio de formación y discusión para jóvenes profesionales y mujeres de todo el mundo que se desarrollan en el sector nuclear.

Durante siete días, más de 400 inscriptos compartirán experiencias y conocimientos con referentes y líderes en temas relacionados a usos pacíficos de la tecnología nuclear, investigación científica, equidad de género, desarrollo profesional, y comunicación, entre otros.

Asimismo, los participantes tendrán la posibilidad de realizar visitas técnicas a las centrales nucleares Atucha I-II, operadas por Nucleoeléctrica Argentina, en Lima provincia de Buenos Aires.