“El poder judicial tiene que ver que las mujeres no nos vamos a quedar mas calladas”

La titular del área de Género y Familia de la Municipalidad de Zárate, Noelia García, se aceró a la movilización y ofreció su acompañamiento a los vecinos autoconvocados. En muchos casos, la mujeres allí presentes prefirieron no brindar declaraciones, por temor a las represalias del acusado. Por su parte, García ofició como vocera y manifestó: “Celebro esta autoconvocatoria que se produjo ante este hecho aberrante, porque estamos hablando de una violación a una vecina, donde el hecho se produjo delante de su hijo de diez años, y donde la Justicia ha decidido dejar en libertad al acusado, dándole como protección a la señora, un oficio con una prohibición de acercamiento de seis meses”.

La funcionaria, puntualizó en que el aberrante hecho se produjo en vísperas de una jornada de movilización masiva como fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. “Mientras las organizaciones y las áreas de género estábamos preparándonos para ir a reclamar en cada localidad, este hecho se estaba consumando. Lo importante acá es que el poder judicial vea esta autoconvocatoria, que vea que las mujeres no nos vamos a quedar mas calladas, porque siguen utilizando la teoría del consentimiento para la evaluación del caso o siguen pidiendo testigos para la evaluación de distintas situaciones de violencia. En el Juzgado de Familia de Campana, también se piden dos testigos, cuando tenemos una ley que indica que no es necesario, que con la palabra de la mujer basta, entonces me parece que es hora que el poder judicial abra los ojos”.

Tanto desde la familia, como desde el área de Género de la Municipalidad, destacaron el trabajo del Fiscal Bueri, y remarcaron su predisposición para profundizar la investigación del caso.

En lo que respecta a la asistencia a la víctima, García describió: “Hemos dado distintos mecanismos de protección, no solo para la víctima, sino también para la familia. Le hemos brindado un botón antipánico, y le garantizamos que una vez que pueda poner en palabras lo que sucedió, tiene el tratamiento psicológico para ella y sus hijos”.