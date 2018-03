Para la jueza, “la Fiscalía debe seguir investigando, no hay pruebas suficientes de un abuso sexual”

En medio de la polémica por el caso de una grave acusación de abuso sexual que en estos días ha generado reacción en la opinión pública porque no se ha dispuesto la detención de quien se sindica como el presunto violador, la jueza de Garantías departamental Dra. Graciela Cione, expuso ante LA VOZ, las circunstancias que determinan que no haya dictado una prisión preventiva para quien se sindica como culpable.

La magistrada, de larga trayectoria al frente de este juzgado, señaló que con las pruebas aportadas por la Fiscalía a cargo del Dr. Pablo Bueri no se pudo determinar que hubo un abuso cometido contra la mujer. “Las circunstancias no resultan claras y el único testigo que declaró horas después en la Comisaría lo hizo en presencia de su padre -a pesar que tiene 33 años- porque se encontraba alcoholizado”, indicó la jueza. En cuanto a la víctima, indicó, recuerda algunas circunstancias previas al hecho que se produjo en el interior de la vivienda -fue encontrada en estado de inconsciencia- pero nada en relación al mismo, incluso si fue abusada, por lo que pidió que se investigue si ocurrió el abuso.

La Jueza no descartó que pudo haber un abuso sexual, pero no hay pruebas suficientes, el Fiscal, dijo debe seguir investigando para obtener más pruebas, y pedir luego la detención de quien considere responsable de un abuso sexual. “Faltan aún mucho pasos probatorios para dar, reiteró porque con lo que se sabe no puedo dictar una prisión preventiva, sólo se dictó una prohibición de contacto por 6 meses”. Y finalizó la magistrada: “yo le pregunto a quienes reclaman la detención de quien se presume autor de un abuso, ¿qué dirían si un familiar suyo fuera detenido por un delito de semejante gravedad, del que no sale de la cárcel, sin las pruebas necesarias?”.