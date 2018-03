Zárate firmó la Declaración de París contra el VIH

Trece municipios de la Región Sanitaria V de la Provincia firmaron en el Museo de Arte Tigre la Declaración de París para la lucha contra el VIH, y en conjunto con el programa ONUSIDA, se comprometieron a adoptar políticas tendientes a poner fin a la epidemia del sida en 2030.

Participaron de la firma los intendentes de Tigre, Julio Zamora; de Campana, Sebastian Abella; de Escobar, Ariel Sujarchuk; de Pilar, Nicolás Ducoté; y de Zárate, Osvaldo Cáffaro; junto a representantes de las áreas de Salud de los municipios de Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Fernando, San Isidro, San Miguel y Vicente López.

Además de los intendentes mencionados, en representación de los restantes municipios estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Humano y Social de Exaltación de la Cruz, Vanesa Russo; el director de Atención Primaria de la Salud de José C. Paz, Guillermo Gallegos; los secretarios de Salud de Malvinas Argentinas, San Fernando, San Isidro y Vicente López, Marcelo Campos, Eduardo Prado y Claudio Tejo, respectivamente; y el subsecretario de Salud de General San Martín, Claudio Bloch.

En el evento estuvo presente del director de ONUSIDA para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, Carlos Passarelli, de funcionarios nacionales, provinciales y de miembros de organizaciones civiles.

“Este acuerdo tiene que ver con que las ciudades y gobiernos locales acompañen la lucha contra el sida. Apoyamos esta iniciativa porque consideramos que desde la cercanía, desde nuestros centros de salud, podemos aportar para terminar con este flagelo”, dijo el intendente anfitrión, Julio Zamora.

Por su parte, el director de ONUSIDA para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, Carlos Passarelli, sentenció: “Es muy bueno ver el compromiso de los intendentes y de los secretarios de Salud de la región. Nuestro objetivo es que cada vez más autoridades locales se involucren y trabajen con nosotros, para frenar esta epidemia”.

LA DECLARACION DE PARIS

La “Declaración de París” es una estrategia de acción que exige que los líderes mundiales se unan como muestra de voluntad, para fortalecer un trabajo integrado que permita avanzar en el control de la epidemia de VIH.

Los municipios firmantes se comprometen a alcanzar los objetivos 90-90-90 para 2020: el 90% de las personas que viven con el VIH conocerá su estado serológico; el 90% de quienes conocen su estado serológico positivo recibirá un tratamiento; y el 90% de las personas en tratamiento logrará suprimir la carga viral.

NUMEROS DEL VIH

Alrededor de 110.000 personas viven con VIH en nuestro país, y 40 millones en el mundo. El 30% desconoce que vive con VIH.

Datos no oficiales revelan que la gran mayoría de las personas viven con VIH en la Argentina sufrieron algún episodio de discriminación por esta causa. Las personas que viven con VIH se encuentran entre las personas con mayores dificultades para conseguir trabajo.