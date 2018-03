Impulsan el segundo viaje de ex combatientes a Malvinas

Días atrás comenzaron las reuniones para empezar a organizar el segundo viaje financiado por el Municipio para que ex combatientes del distrito puedan regresar a las Islas Malvinas.

El Subsecretario de Desarrollo Territorial Rosario Bay, el Jede del Departamento de Organizaciones Gustavo Maidana, y el Subsecretario de Unidad Secretaría Privada Matías Enz se reunieron con un grupo de ex combatientes de Malvinas que viajarán en el mes de abril.

A la reunión desarrollada en las oficinas de Desarrollo Territorrial, asistieron Pedro Eduardo Gómez, Ramon Hector Nosiglia, Juan Carlos Centurión, Álvaro Melo y Cepero y Anibal Julio Araoz, veteranos de Malvinas que decidieron viajar a las Islas este año.

El año pasado, el Intendente Osvaldo Cáffaro se hizo eco de la solicitud de volver a las Islas de los ex combatientes de Lima y Zárate.

A principios del 2017 fueron convocados por el jefe comunal quien los notificó que el Municipio disponía de los recursos para hacer el viaje. Entonces, se realizó un sorteo entre quienes estaban interesados en viajar. Y el viernes 7 de abril, cinco veteranos de guerra partieron hacia las Islas Malvinas.

Acompañados por el Presidente del HCD Ariel Ríos, los ex combatientes encontraron una tierra con agujeros que fueron bombas, chatarra oxidada, pedazos de cañones clavados en el piso, zapatos, algunas trincheras.

Uno de los momentos más importantes del viaje fue la visita al Cementerio de Darwin, donde están clavadas 237 cruces blancas de soldados caídos en combate.

El año pasado viajaron Barbagalo Alberto Antonio, Reyes Mario Alberto, Elsesser Hugo Norberto, Villalba Hector Adrian, Benitez Jorge Alberto.

Este año, el Municipio vuelve a financiar el viaje a otros cinco ex combatientes que partirán hacia Malvinas a mediados de abril.