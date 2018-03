Tres plantas químicas del Parque Industrial están paralizadas por despidos

Más allá del cierre de la planta local de “Rohm And Hass”, que dejará a 82 trabajadores sin empleo; el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas Zárate se encuentra en pie de lucha con frentes de conflicto en tres plantas locales, ante despidos de trabajadores sin justificación.

Una de estas plantas es Barcan, con quien tuvieron una audiencia ayer en la que no se llegó a un acuerdo. Esta empresa fraccionadora de componentes químicos, situada a metros de la rotonda de acceso al Parque Industrial, despidió a un trabajador químico sin justificación y en función de ello que el sindicato comenzó un plan de lucha y hoy en día la fábrica está parada.

La otra planta que el Sindicato mantiene parada es la agroquímica, Agrofina, una de las últimas ubicadas en el Parque Industrial local. Allí se despidió a un trabajador y otros tres fueron suspendidos; es por ello que la planta está parada desde el lunes pasado y, aún no intervino el Ministerio Trabajo de Nación.

Finalmente el otro foco está puesto en la agroquímica Bayer, con otro trabajador despedido sin justificación. “Todos los empleados nucleados en nuestro sindicato asisten a trabajar pero se montó un paro solidario con estos trabajadores despedidos. Por este motivo las plantas se encuentran paradas, sin producir. Nosotros seguiremos en esta tesitura esperando la intervención del Ministerio de Trabajo, tanto de Nación como de Provincia; ya que pese a que los conflictos son serios y las plantas siguen paradas, aún no dictó la conciliación obligatoria para avanzar en alguna solución”, concluyó Norberto Lubo, secretario General del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la zona.