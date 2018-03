Veteranos de Malvinas tendrán acceso a la atención médica primaria de PAMI

En la mañana de ayer, se llevó a cabo en el auditorio del Círculo Médico de Zárate, la presentación del convenio firmado entre la institución, junto con Pami, la Federación Medica de la Provincia de Buenos Aires y los veteranos de Malvinas, quienes recibirán beneficios en la atención médica de parte de afiliados a la entidad primaria.

Allí, estuvo presente Norberto Toncovich (Titular de la Agencia de Pami Zárate), el Dr. Diego Calzetti (presidente del CMZ) y los miembros del Centro de Veteranos de Malvinas, Pedro Gómez, Jorge Benítez, Julio Araoz y Marcelo Figueroa.

Las prestaciones médicas alcanzarán tanto a los ex combatientes, como a su grupo familiar, por lo que se estima un número cercano a las 100 personas que podrán recibir atención médica primaria en Zárate. “Este es un expediente que tiene más de diez años; los Veteranos de Guerra hace mucho tiempo tienen la libre prestación en Capital Federal, y al realizar el convenio con Femeba, los distintos círculos médicos de la provincia de Buenos Aires van a brindar la atención de los médicos federados, hacia el veterano y sus grupos familiares”, comentó Norberto Toncovich.

En sus palabras, el titular de la oficina de Pami agradeció la predisposición y la colaboración de Calzetti y de la institución que representa: “Estas cosas, si no se acompañan con un dialogo, siempre se traban o hay problemas que no queremos buscar. Hubo una excelente predisposición desde el minuto uno”.

Según describió el funcionario, el convenio ya está vigente, aunque aún resta ajustar algunos detalles que tienen que ver con la elaboración del listado de médicos federados que prestaran atención, y la depuración del padrón de veteranos y su grupo familiar.

Por su parte, el Dr. Calzetti aclaró que el CMZ no tiene contrato con Pami, por eso este convenio reviste un carácter excepcional, dado que se encuentra vinculado a través de Femeba con la dirección de Pami.

“Vamos a hacer una lista de los veteranos, para que aquellos que se presenten como veteranos de Malvinas, a quienes les agradecemos lo que hicieron por nosotros. Ya cursamos una comunicación vía mail para los médicos, pero les vamos a pedir un poco de paciencia porque tal vez se encuentren con dificultades”, detalló el presidente del CMZ, y agregó que por otro lado, les acercarán a los beneficiarios, una lista de los profesionales médicos que ya asumieron su compromiso de brindarles atencion.

Los ex combatientes, podrán ser atendidos por médicos de todas las especialidades; pero por otro lado, desde el CMZ también anunciaron otra medida: “El Circulo Medico también va a tomar una decisión política, que para nosotros es un esfuerzo, y que tiene que ver con reconocer el valor de la consulta un poco más alto, porque la consideramos un poco baja. Vamos a hacer un esfuerzo para subsidiar esa consulta, porque entendemos que es algo mínimo, en comparación con lo que hicieron ellos por nosotros. Vamos a intentar que toda la cartilla de médicos los atienda, y al profesional que no esté federado, le pagará el Círculo Medico la consulta”.

Pedro Gómez, presidente del Centro de Veteranos de Malvinas, se mostró muy contento con este beneficio que recibirán los ex combatientes, agradeció la buena voluntad tanto del Dr. Diego Calzetti, como de Norberto Toncovich: “Es importantísimo para la salud del veterano y su grupo familiar; valoramos inmensamente esto, a nosotros nos hace una caricia al corazón, pues nos sentimos reconocidos y creo que esa gestión va mas allá del hecho de la prestación medica en sí”.