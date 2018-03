Anuncian la colocación de alarmas comunitarias en barrios

En el mes de noviembre pasado, el intendente Osvaldo Cáffaro brindó detalles sobre los alcances y objetivos del programa “Alerta Vecinos”, mediante el cual se sortearon los primeros 10 barrios en donde se colocará el sistema de alarma comunitaria. Cada uno contará con 4 paneles de alarmas sonoras y reflectores y 80 botones para los vecinos.

“Alerta Vecinos” es un sistema de alarma vecinal que puede ser utilizada en cualquier barrio, tenga o no vigilancia. Se compone de panel de alarma, pulsador inalámbrico, sirena estroboscópica y reflector led. Los vecinos bajo la zona de cobertura contarán con un dispositivo activador de la alarma que pueden utilizar ante alguna conducta sospechosa. La activación enciende un reflector y una sirena estroboscópica.

Según detallaron oportunamente desde la Municipalidad, “es una herramienta que ayuda a los vecinos a llevar adelante estrategias de prevención comunitaria, permite alertar a otros vecinos sobre situaciones sospechosas y desalentar los delitos tanto en viviendas particulares como en la vía pública. Su eficacia depende de la participación, organización y compromiso de los vecinos para su uso responsable, por eso es fundamental la confianza y la solidaridad entre los vecinos y que juntos puedan acordar la mejor forma de prevenir situaciones de riesgo”.

Recientemente, el Subsecretario de Seguridad Municipal, Federico Lucarelli, confirmó que en el transcurso de este mes y el siguiente, se comenzarán a colocar las alarmas que fueron sorteadas oportunamente, aunque hasta el momento no se revelaron cuales barrios serán beneficiados. Asimismo, el funcionario declaró que desde el área se dará continuidad a los proyectos que se habían lanzado junto al ex secretario y actual asesor en seguridad del Municipio, Gastón Otero.

Esta primera etapa no tendrá costo para los vecinos y el monto de inversión asciende a los 500 mil pesos, realizada con fondos municipales.

COLOCAN CAMARA

Esta semana se colocó una nueva cámara de seguridad en la esquina de Rómulo Noya y Pividal. Funcionarios del área de Seguridad destacaron que la colocación de esta nueva cámara responde a la demanda de los vecinos de los barrios aledaños ya que se trata de la conjunción de dos calles muy transitadas.

En este caso, la cámara se suma al sistema de prevención municipal y será monitoreada desde la Sala de Situación y Monitoreo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En total, el Municipio informó que tiene activas más de 250 cámaras que son utilizadas para la prevención del delito.

LAS CRITICAS AL FUNCIONAMIENTO

Por otra parte, respecto a los cuestionamientos realizados por distintos vecinos en torno al funcionamiento de las cámaras de seguridad, Lucarelli salió responder.

“Invito a cualquier vecino a que venga al Centro de Monitoreo y le vamos a mostrar cómo funcionan las cámaras, cómo graban. Tenemos más de 280 cámaras, y siempre en cualquier ciudad puede haber bajas por diferentes motivos; hoy puedo decir que tenemos cinco del sistema nuevo en baja por un problema de luz, y de la línea vieja tengo siete en baja. El Centro de Monitoreo anda muy bien, y eso habla del todo el trabajo que se hizo el año pasado, de todo el sistema que implementamos y que ya se finalizó. Ahora vienen los detalles, que son normales”, manifestó el funcionario del área de Seguridad.