Cáffaro: “Es posible una lista de unidad con el PJ local”

En las vísperas al cierre de las listas de las Primarias del año pasado, el Partido Justicialista local y Nuevo Zárate tenían los lugares y los nombres “cerrados” para conformar una lista de unidad que pueda pelearle a Cambiemos, en una elección polarizada como se terminó dado, más bancas de concejales.

Sin embargo esta lista nunca pudo concretarse ya que no se pusieron de acuerdo en los lugares. Tras las PASO el propio referente peronista local, Abel Furlán, reconoció el error de no ir junto a Nuevo Zárate.

Luego el trabajo en las comisiones y las votaciones en el seno del Concejo Deliberante fueron siempre de la mano entre el bloque del PJ y Nuevo Zárate. “Hemos trabajado siempre juntos con el PJ local, no somos antiperonistas y tenemos la misma visión de las políticas públicas y de la ciudad. Es un paso adelante tener por ejemplo a Leonel Soto, que viene del PJ, y decir públicamente que forma parte del equipo de gobierno. Esto habla de una integración mayor; por lo tanto no es que Unidad Ciudadana en el Concejo Deliberante es una cosa y en el Ejecutivo es otra, es compartir todo”, ratificó el intendente Osvaldo Cáffaro; quien imaginó, ante la pregunta, una lista de unidad entre Nuevo Zárate y el Partido Justicialista local con miras al año que viene. “Yo creo que es posible, más allá de los matices en algunas cosas que podamos llegar a tener; el campo popular tiene que estar unido con vistas al año que viene. Y la idea es que también participen otros sectores, ampliar la base política con otras minorías políticas”, evaluó y confirmó abiertamente que están teniendo charlas con el Partido Socialista; “principalmente con el Socialismo de Santa Fe, que también está en un panorama bastante complicado”, reveló Cáffaro. “Con el gobierno rosarino siempre tenemos un ida y vuelta también vinculado a lo ejecutivo, con la universidad de Rosario y el Centro de Gestión del Conocimiento por ejemplo y la carrera de medicina”, consideró el jefe comunal.

Nuevo Zárate EN un frente progresista con miras al 2019

Referentes del randazzismo, del peronismo, de Unidad Ciudadana, agrupaciones vecinalistas y también del Frente Renovador han comenzado el 2018 con diversas reuniones, como si fuera un año eleccionario, para reconstruir un espacio progresista que enfrente a Cambiemos.

En la jerga política bautizaron a estos encuentros como “cumbres antimacristas” aunque públicamente se denominan “Encuentros por la Unidad”; los cuales tienen la característica de ser plurales y no cerrarle la puerta a ninguna “minoría política” de centro y de centroizquierda.

El mes pasado se reunieron en Buenos Aires y esta vez lo hicieron en terruños de los Rodríguez Saá, quien dispuso del complejo “La Pedrera” para albergar a todas las fuerzas. Entre algunos referentes políticos se encontraba Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis; el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich; el jefe del bloque de Diputados del FpV-PJ, Agustín Rossi; el referente porteño, Daniel Filmus, e intendentes bonaerenses encabezados por el jefe del PJ provincial, Gustavo Menéndez, quien a fines de febrero estuvo en un encuentro en San Juan junto al gobernador Sergio Uñac. Dentro de esta línea de intendentes bonaerenses se encontraba Patricia Moyano, diputada provincial por el bloque “PJ-Unidad y Renovación”; Ariel Ríos, presidente del Concejo Deliberante; Ana Laura Allemann, presidente del bloque de concejales de Nuevo Zárate y Lilián Burroni, referente de Nuevo Zárate y mano derecha del intendente Cáffaro.

“Estamos sometidos a una política de ajuste y la idea es reunir a todos los referentes políticos progresistas para reconquistar derechos adquiridos que hoy fueron tocados por el gobierno provincial y nacional. Siempre dijimos que compartimos una misma visión con el Partido Justicialista respecto a las políticas públicas y, principalmente, una visión de ciudad. Para nosotros, como legisladores del bloque PJ- Unidad y Renovación y que formamos parte de distintos Ejecutivos municipales, compartir esta visión es muy importante y es por ello que formamos parte de este encuentro”, expresó la legisladora provincial, Patricia Moyano. “Para ello, nos estamos haciendo fuertes en las coincidencias que tenemos con el resto de las agrupaciones peronistas y no en las diferencias o las disidencias políticas. Vemos con preocupación que se está recortando el poder a los intendentes y se está concentrando en el ámbito provincial y nacional. De nuestra parte creemos que las comunas deben tener la autonomía que corresponden y los recursos necesarios porque son los propios intendentes quienes están más próximos al vecino”, explicó Moyano, quien aclaró que no se trata de encuentros para ver quién es más “Nacional y Popular” sino de diagramar una plataforma de gobierno y en virtud de ello es que se trabajó en diferentes comisiones. Este encuentro de referentes políticos comenzó ayer y concluye hoy con un plenario de todas las comisiones en temas como Salud Pública, Obras y Seguridad.

“La realidad hoy nos está pidiendo que nos reunamos y que en esta reunión también tengamos en cuenta a las minorías políticas en función de la construcción de un frente plural, participativo y con reglas de juego claras para todas las agrupaciones que quieran integrarlo. Lo que buscamos como proyecto general, básicamente, es una sociedad más igualitaria y más justa; con un Estado presente y que arbitre las políticas públicas en función de la clase trabajadora y de los más vulnerables”, concluyó la legisladora provincial.