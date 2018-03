Buscan a un joven que salió de su casa el pasado domingo

Durante las últimas horas, se conoció a través de una intensa difusión por redes sociales, la desesperada búsqueda del paradero del joven Franco Adriel Barco, oriundo de la vecina ciudad de Campana, quien fue visto por última vez el pasado fin de semana.

Según se conoció, el joven, de 23 años de edad, salió pasadas las 18 horas del domingo hacia la casa de su novia; el trayecto que debía recorrer era desde el barrio Villanueva, hasta el barrio Dalmine, pero Franco nunca llegó a destino.

Versiones trascendidas indicaron que el joven se encontraba viviendo un momento de conflictividad, dado que trabaja 12 horas diarias, lo cual le impedía continuar practicando rugby en el Club Ciudad de Campana, lo cual representa una importante pasión en su vida.

La descripciones brindadas especificaron que presenta contextura mediana, 1,80 metros de estatura, tez trigueña, cabello corto castaño oscuro, y como seña particular tiene el dedo meñique mano derecha doblado.

Al partir, el joven no llevó consigo su celular, por lo que hasta el momento la familia no logró dar con él. La denuncia por averiguación de paradero ya fue radicada en la respectiva dependencia policial. Cualquier información que pueda ser de utilidad para ubicar al joven, puede ser comunicada a las autoridades policiales, o a través del servicio 911.