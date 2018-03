Concejales apoyan el pedido de audiencia del Intendente con el ministro de Energía

Días atrás se informaba desde le Municipalidad sobre el pedido de audiencia cursado por el intendente Osvaldo Cáffaro al ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, en el marco de las gestiones realizadas para conocer cuál será el destino del mobiliario y la toda la infraestructura en general del Parque de la Energía Nuclear, instalado en Lima.

Por esta razón, desde el bloque Nuevo Zárate del Concejo Deliberante, mostraron su acompañamiento al pedido realizado por la gestión municipal, planteando la necesidad de generar una integración entre Nucleoeléctrica Argentina S.A (NASA), la cartera de Energía nacional y el gobierno local.

Los ediles Karina Zarzicky y Edgardo Avigliano, ambos oriundos de Lima, se refirieron al tema y remarcaron que, en la actualidad, el parque se encuentra desactivado y en estado de abandono.

“Ya hay una resolución de agosto del año pasado del Concejo Deliberante; la idea es pedir una audiencia para saber que va a pasar con los juegos, la estructura, el cine que había. Esto fue inaugurado en el 2015, y en el 2016 se perdió el mantenimiento y no se ocuparon mas. Los vecinos mismos que iban al predio veían que estaba cerrado o con los pastos altos”, expresó Zarzicky.

Al respecto, añadió que el pedido de audiencia con el ministro, propone conocer cuáles es el destino de los elementos dispuestos en el parque, a la vez que sostuvo que existe una gran demanda de establecimientos educativos, a los cuales les resultaría beneficioso recibir estos materiales.

Por su parte, Avigliano remarcó el estado de abandono que se percibe en el lugar, y declaró: “La imagen que está dando esto es muy negativa. Los vecinos del barrio La Quebrada más de una vez se han manifestado, incluso proponiendo hacerse cargo del mantenimiento. Acá está reflejada la política de NASA, de no aprovechar este lugar, que fue creado con el principal objetivo de difundir el proyecto nuclear, donde había un simulador, un cine y había personal capacitado para explicar la temática. Creemos que, cuando se está hablando de una tercera o cuarta central en nuestra localidad, este era un lugar para difundir el proyecto y ayudar a la integración de la comunidad con el proyecto nuclear”.

Según el concejal, con el cambio de gobierno a nivel nacional, también se registraron cambios en la relación de Nucleoeléctrica con la comunidad: “Si bien no era la función específica de NASA, teníamos 10 obras en marcha que acercaban a la comunidad; hoy eso no lo vemos. Mas allá de la generación de trabajo, que quizás sea el punto más importante de todos, también nos genera mucho impacto negativo que tiene que ver con la problemática que tenemos en el tema de viviendas, con esta cantidad de gente que vino a trabajar y que se quedó en Lima. NASA tiene que colaborar con todo este desarrollo, pero hoy no hay interés del directorio de acercarse a la comunidad”.